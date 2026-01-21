「輸不起」事件9年唐從聖女兒遭霸凌 徐乃麟二度致歉：涵養不夠

徐乃麟對當年「輸不起」事件，二度致歉唐從聖。（圖／常朝貴攝）

男星唐從聖日前上節目中自揭，2017 年與徐乃麟爆發的「輸不起事件」曾導致女兒在校遭受言語霸凌，甚至因不滿家人受辱而與同學發生肢體衝突。今（21）日，徐乃麟出席「第一屆福爾摩沙佳麗小姐暨美后小姐選美大會」時對此回應，再次展現悔意並公開致歉。

徐乃麟坦言對其女兒受霸凌一事並不知情，並感嘆：「當年我不知道是更年期還是怎樣，做了最不堪的事情。」他大方承認當時自己心直口快、待人處事的涵養與修養都不夠，「我只能再次抱歉，當時我一時心直口快，涵養不夠，待人處理修養不夠」。面對事件雖已過去 9 年仍不時被提起，徐乃麟抱持正向態度，認為人生若沒遇過波折就不會反省，這反而是提醒他隨時警惕言行的一面鏡子。

回溯事件起源，雙方雖曾一度揚言提告，但在徐乃麟公開道歉並達成和解後，兩人早已放下心結，甚至曾同台代言。唐從聖在節目中透露，當時女兒面對身材調侃尚能隱忍，卻因同學辱罵「妳爸輸不起、全家死光光」而情緒爆發，所幸對方家長理智，事情最終圓滿落幕。徐乃麟對此重申：「人生難免擦槍走火，我只能再次抱歉。」

