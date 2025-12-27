台南新化區23號深夜發生搶案！一名楊姓被害人在博弈網站贏走34萬彩金，王姓業者竟夥同兩位共犯，策畫行搶，不只戴頭套還遮車牌，甚至拿出電擊棒及玩具槍把彩金搶回，最後3人不但全數落網還遭收押。

輸不起？賭客贏走34萬，業者竟夥同2共犯，持電擊棒行搶。（圖／TVBS）

這起搶劫案的犯罪過程被監視器完整記錄。影像顯示，兩名嫌犯戴著黑色頭套，在車前鬼鬼祟祟地活動，其中一人蹲低身體花了一分多鐘遮蓋車牌，準備犯案。新化分局偵查隊隊長郭若萱表示，嫌犯預先策畫行搶，駕駛遮蔽車牌的自小客車尾隨犯案。

嫌犯開著紅色休旅車，躲在遊覽車前方埋伏，等待獵物出現。（圖／TVBS）

嫌犯開著紅色車輛躲在遊覽車前方埋伏，當看見被害人的黑色轎車迴轉停在路旁時，立即大迴轉上前行搶。嫌犯拿出玩具槍和電擊棒恐嚇被害人，目的就是搶奪那34萬元的彩金。郭若萱表示，警方通報各分局攔截圍捕，在案發後24小時內將主嫌及一名共犯拘捕到案，之後再拘提另一嫌犯，並查扣涉案工具及毒品等物。

員警發現嫌犯連忙上前逮人，身材魁武的嫌犯拿著包包拔腿狂奔。（圖／TVBS）

警方獲報後迅速展開調查，便衣員警發現嫌犯蹤影立即上前逮捕。身材魁武的嫌犯拿著包包拔腿狂奔，而他的朋友雖然不是共犯卻因心虛而逃跑，結果被發現身上持有毒品。經調查，王姓主嫌經營博弈賭博網站，因楊姓被害人贏走34萬元彩金而起貪念，夥同兩位共犯實施搶劫。贓款分配上，主嫌拿走14萬元，其他兩人各分得10萬元。

郭若萱進一步說明，全案訊後依刑法強盜、毒品危害防制條例罪移請台南地檢署偵辦，並向台南地方法院聲請羈押獲准。警方先在台南東區逮捕身材壯碩的黃姓共犯，吳姓共犯則在高雄開砂石車賺外快時被拘提到案，而王姓主嫌則在新化區租屋處落網。所幸整起事件中被害人沒有受傷，三名嫌犯已全數被依強盜罪移送偵辦。

