輸不起？黃國昌子弟兵初選落敗 諷對手「沒人認識、在家樂福上班」

政治中心／楊惟甯報導

周曉芸被視為黃國昌子弟兵。（圖／翻攝自周曉芸臉書）

民眾黨新北市議員初選，被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，在敗給對手陳彥廷後，於受訪時表示「沒人知道陳先生是誰」，更指對方「大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」。對此，政治評論員吳靜怡則公開批評，周曉芸的發言不僅帶有歧視，也顯得她失格、輸不起。

周曉芸空降三蘆選區後，高掛與黃國昌合體的看板，一度被外界視為占盡優勢。孰料，最終民調結果卻由「沒人認識」的陳彥廷勝出，跌破不少人眼鏡。周曉芸事後受訪時表示不知道陳彥廷是誰，直指他既不是小草也沒有志工背景，並提到對方在大學畢業後因找不到工作，在家樂福工作十年，「他把我們的公告當成海選」，結果意外勝出。

廣告 廣告

此話一出，引爆輿論撻伐，不少民眾砲轟，周曉芸公開對手的求職經歷與工作內容，根本是在揭露他人隱私，「這是要公審別人的意思嗎？」、「家樂福上班十年不可以參選新北市議員嗎？」、「憑什麼鄙視人家」、「輸不起就開始公審對手」。儘管周曉芸已表示提出複查，但風向仍未轉圜。

對此，吳靜怡也質疑，周曉芸現在是在瞧不起在家樂福上班的人嗎？她指出，穩定工作十年本身就是一種專業與責任，「人家老老實實上班十年，有何不可？憑什麼瞧不起陳彥廷？至少陳先生是靠自己海選，也繳了20萬的初選費用，初選按照規定，贏了當然就是贏了。」

吳靜怡也認為，周曉芸之所以落敗，或許是在戰術上設定錯誤，誤把「黃國昌子弟兵」的光環當成黃金，以為自己穩了，殊不知卻被選民「上了一課」，反向支持陳彥廷。她也表示，如果黃國昌為了自己金釵而質疑初選民調，那麼就是全台灣民眾黨的初選都可能是不公平的，「連初選都不可信，黃國昌又憑什麼要推動全台灣的不在籍投票呢？」

更多三立新聞網報導

金釵初選敗給路人甲！黃國昌喊「昨天很忙」 掃街秒被嗆：傅崐萁憑什麼

黃國昌四大金釵林子宇突開地圖砲：不願成為鬥爭幫兇，不期待黨中央保護

黃國昌不甩民意？邱明玉驚爆：李有宜民調大贏周曉芸27%

推測李有宜退黨「有傷到黃國昌」！四叉貓曝1現象：蔥草之間終須一戰

