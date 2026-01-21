「輸不起」9年了沒落幕！唐從聖女兒遭霸凌怒踹同學 徐乃麟面愁回應

【緯來新聞網】徐乃麟今（21日）出席活動，提到9年前在《天才衝衝衝》飆罵唐從聖而引爆「輸不起事件」，讓唐從聖上節目透露女兒因此在學校被霸凌，再度向唐從聖道歉：「我只能再次抱歉，當時我一時心直口快、涵養不夠，待人處理修養不夠。」

唐從聖（左圖）曾被徐乃麟（右圖）罵「輸不起」。

「輸不起」事隔9年早已落幕，徐乃麟和唐從聖也同框破冰，如今往事再被提起，竟是讓下一代因此受傷害，徐乃麟認為：「人生沒有遇到事情，是不會反省的，這也不是壞事，反而更能體醒我，應該要更警惕自己的行為才是。」



對唐從聖女兒因此事件在學校被霸凌，徐乃麟說：「我不知道這個事情，我每次人前人後都說，當年我不知道是更年期還是怎樣，做了最不堪的事情，9年了，人生難免擦槍走火，我只能再次抱歉。」



唐從聖在節目中表示，因「輸不起事件」讓女兒在學校被霸凌，他說女兒身材矮胖，這些話她沒在意，「她氣的是被說你是不是輸不起，然後妳爸爸怎麼樣，還講一句你們全家死光光」，於是他女兒將對方一腳踹飛摔到司令台下，說所幸對方家長講道理，知道自己小孩錯在先，事情圓滿解決。

