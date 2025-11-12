輸入含豬肉郵包 首罰20萬、再犯100萬

記者郭曉蓓／臺北報導

農業部今（13）日在行政院會針對「解除非洲豬瘟禁運禁宰後之防疫措施、產銷調節及廚餘去化」報告指出，為防堵非洲豬瘟，防檢署修改規定自11月6日起寄遞含豬肉郵包的違規輸入人，無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第二次100萬元。

針對邊境管制，農業部指出，為避免仍有旅客違規攜帶入境，或漁船及外籍漁工走私等風險，防檢署進行手檢區強制查檢，拒檢者由關務署指定查驗；11月6日起寄遞含豬肉郵包的違規輸入者，首次裁罰20萬元，第二次100萬元。

此外，關務署對於高風險旅客、貨物人工開箱查驗比率至少提高20%以上。海巡署結合雷達與無人機運用，迅速查察海上可疑船舶，並擴大執行走私、偷渡等高風險重點區域灘岸搜索任務，進港船舶全面安檢，廚餘禁止落地；同時加強查驗上岸船工攜帶物品，阻絕檢疫物違規入境。

卓揆聽取報告後表示，此次非洲豬瘟疫情，在經過迅速處置及三階段強化防疫措施強力防治之後，目前雖無其他案例，危機暫時稍減，但各項防疫工作仍不容鬆懈。接下來第四階段的防疫作為，中央與地方政府必須嚴格執行，持續強化預警監測工作；毛豬產業農友們也應自主落實生物安全檢測及措施，請農業部、財政部、經濟部、交通部及海委會等相關機關，落實執行各項強化邊境管理的精進措施，防堵非洲豬瘟病毒入侵、阻絕疫情再次發生。

針對廚餘養豬方面，卓揆指出，為因應目前禁止使用廚餘養豬，請環境部持續加強廚餘管理，督導各縣市政府妥善安排廚餘清運及去化處理，加強監控掩埋場周遭環境的水質，杜絕各種野生動物不能入侵，應避免汙染對環境造成二次傷害。至於學校團膳部分，務必確保廚餘清運順暢。

卓揆進一步表示，在短期內，廚餘去化要透過焚化或掩埋處理，但長期必須朝堆肥化、能源化或黑水虻等各種永續利用的方式推動。請環境部督導轄內設施量能不足的縣市，加速增設完成廚餘再利用設施，並視需要要求其他縣市加以支援，以朝長期發展、廚餘轉型的輔導過程中，完善各項努力與措施。

農業部今日在行政院會後記者會說明非洲豬瘟撲滅及解禁後的整體防疫作為。（記者郭曉蓓攝）