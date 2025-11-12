輸入含豬肉郵包 首罰20萬、再犯100萬
記者郭曉蓓／臺北報導
農業部今（13）日在行政院會針對「解除非洲豬瘟禁運禁宰後之防疫措施、產銷調節及廚餘去化」報告指出，為防堵非洲豬瘟，防檢署修改規定自11月6日起寄遞含豬肉郵包的違規輸入人，無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第二次100萬元。
針對邊境管制，農業部指出，為避免仍有旅客違規攜帶入境，或漁船及外籍漁工走私等風險，防檢署進行手檢區強制查檢，拒檢者由關務署指定查驗；11月6日起寄遞含豬肉郵包的違規輸入者，首次裁罰20萬元，第二次100萬元。
此外，關務署對於高風險旅客、貨物人工開箱查驗比率至少提高20%以上。海巡署結合雷達與無人機運用，迅速查察海上可疑船舶，並擴大執行走私、偷渡等高風險重點區域灘岸搜索任務，進港船舶全面安檢，廚餘禁止落地；同時加強查驗上岸船工攜帶物品，阻絕檢疫物違規入境。
卓揆聽取報告後表示，此次非洲豬瘟疫情，在經過迅速處置及三階段強化防疫措施強力防治之後，目前雖無其他案例，危機暫時稍減，但各項防疫工作仍不容鬆懈。接下來第四階段的防疫作為，中央與地方政府必須嚴格執行，持續強化預警監測工作；毛豬產業農友們也應自主落實生物安全檢測及措施，請農業部、財政部、經濟部、交通部及海委會等相關機關，落實執行各項強化邊境管理的精進措施，防堵非洲豬瘟病毒入侵、阻絕疫情再次發生。
針對廚餘養豬方面，卓揆指出，為因應目前禁止使用廚餘養豬，請環境部持續加強廚餘管理，督導各縣市政府妥善安排廚餘清運及去化處理，加強監控掩埋場周遭環境的水質，杜絕各種野生動物不能入侵，應避免汙染對環境造成二次傷害。至於學校團膳部分，務必確保廚餘清運順暢。
卓揆進一步表示，在短期內，廚餘去化要透過焚化或掩埋處理，但長期必須朝堆肥化、能源化或黑水虻等各種永續利用的方式推動。請環境部督導轄內設施量能不足的縣市，加速增設完成廚餘再利用設施，並視需要要求其他縣市加以支援，以朝長期發展、廚餘轉型的輔導過程中，完善各項努力與措施。
農業部今日在行政院會後記者會說明非洲豬瘟撲滅及解禁後的整體防疫作為。（記者郭曉蓓攝）
其他人也在看
鳳凰防颱工作會議 竹市將盡速恢復市容及公共安全
代理市長邱臣遠12日8時在新竹市災害應變中心召開工作會議，根據會中消防局說明風雨及勤務狀況，並依中央氣象署預報資料顯示新竹市未列入陸上颱風警報警戒區範圍，且實際觀察竹市風雨狀況已明顯趨緩，為兼顧應變效率及資源調度，市府災害應變中心依據作業要點，已將一級開設降級為二級開設，由消防局應變小組進駐，各局處亦成立應變小組，隨時待命進行搶災及事故排除。邱代理市長表示，截至12日8時為止，竹市共發生61起災情，主要案件包含路樹傾倒、廣告招牌災損、圍牆（籬）倒塌、交通號誌損壞、纜線垂落等類別。值得注意的是，自昨(11)日21時起，竹市已無新增或受理通報颱風相關案件，這顯示風雨狀況趨緩。市府在接獲通報後，皆立即啟動跨局處應變機制，全數案件已由各相關單位迅速處置完畢並解除列管，市府將全力以赴，盡速恢復市容及公共安全。市府說明，輕度颱風鳳凰持續東北接近臺灣，預計今(12)日晚間於恆春半島登陸，竹市週三上半天偶有短暫陣雨，下半天至晚間隨颱風接近，陣雨會比較頻繁，降雨量仍在大雨以下，自11月10日起所帶來的影響仍導致部分災情。更多新聞推薦 ● 這時節別錯過 杉林溪的楓情萬種與杏福森林台灣好新聞 ・ 1 天前
兌現高虹安市長建置通學步道承諾！邱臣遠：打造安心通學路
新竹市政府自市長高虹安上任後推動「新竹好學」施政願景，全力爭取中央「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」及「永續提 […]觀傳媒 ・ 1 天前
副業「True飯」月底歇業 館長怒批「被民進黨害死」
館長陳之漢在直播感嘆副業經營困難，怒批「被偉大的民進黨害死」（擷取自館長惡名昭彰YouTube）臺灣時報 ・ 1 天前
防堵豬瘟！11/6起收寄豬肉郵包 「故意、過失初犯都罰20萬」
為了嚴堵豬瘟、防範旅客違規將豬肉製品攜帶入境，農業部今（13日）在行政院會報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後之防疫措施、產銷調節」表示，農業部修改取消「首次非故意免罰」規定，自11月6日起，寄遞含豬肉郵包的中廣新聞網 ・ 7 小時前
不再寬容！管你故意還過失收海外豬肉郵包 一律最高可罰100萬
台中爆發非洲豬瘟，在行政院進行疫調、清消後解除豬肉禁運禁宰，但持續加嚴防疫措施，今(11/13)日行政院會通過，為防堵境外輸入，11月6日起寄遞含豬肉郵包的違規輸入人（收件人），無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第二次100萬元，取消之前「首次非故意免罰」的規定。太報 ・ 9 小時前
毒雞蛋汙染源找到了！初步排除飼料 疑業者違法用藥
彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出含有芬普尼農藥殘留，經農業部調查，該場雞蛋及蛋雞羽毛樣品均檢出芬普尼超標，業者涉嫌違反動物用藥管理法等規定，全案已移送檢調。衛福部食藥署強調，該畜牧場不符規定產品「一顆都不能出場」，將持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先。中天新聞網 ・ 1 天前
文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼 農業部要求重罰 移送檢調
彰化縣文雅畜牧場再採樣送驗雞蛋及雞隻羽毛仍驗出屬於環境用藥的芬普尼，衛福部食藥署10日指示因畜牧場污染源未釐清有疑慮，停止雞蛋產品出貨，並應逐批檢驗雞蛋。彰化縣政府並裁罰養雞場12萬元。不過，農業部今天表示，飼主涉違反《動物用藥品管理法》，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
雞蛋檢出芬普尼15萬顆流向九縣市 食藥署：四天已回收2萬多顆
市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超標，約15萬顆問題雞蛋流向九個縣市。食藥署今天表示，自11月8日至今天，四天內已下架回收約2萬多顆雞蛋，回收作業持續進行中，後續將直接銷毀收回的雞蛋；針對芬普尼蛋來源的文雅畜牧場，已全面進行移動管制，並啟動逐批採檢程序。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
15萬顆毒雞蛋追不回 食藥署最新進度「四天僅回收3萬顆」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 15萬顆彰化芬普尼「毒雞蛋」流向9縣市，究竟有多少已經被不知情消息者吃下肚了？食藥署今（12）日公布最新進度數字，從公開發布回收消息以來，「四天僅回收二、三萬顆」，食藥署副署長蔡淑貞表示，縣市仍持續執行回收，不過，雞蛋保鮮期短，每個人處理方式不一，有消費者甚至可能已經直接丟棄，要每顆都回來實務上有難度。食藥署重申，來...匯流新聞網 ・ 1 天前
風電統包爆爭議款 森崴認列虧損120億元! 總經理胡惠森請辭道歉 郭台強暫代總座
國內首家離岸風電統包公司富崴能源爆發重大虧損，母公司森崴能源（6806）今天(11/13)公告，董事會通過總經理異動案，總經理胡惠森以「個人職涯規劃」為由請辭，將於11月30日生效，由董事長郭台強暫代總經理職務。胡惠森今天親自出席重大訊息記者會說明，並向股東鞠躬道歉。太報 ・ 8 小時前
森崴子公司承攬離岸風電工程 第3季認列虧損77億元、總經理道歉請辭
森葳能源今天召開重大訊息說明表示，由於受到子公司富崴承攬離岸風電二期工程影響，第三季帳面虧損77.36億元，森崴總經理胡惠森向投資人鞠躬道歉，並表示已經向董事會請辭獲准，由董事長郭台強暫代總經理職務。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
日本遭遇「史上最慘熊害」！ 警察獲准用步槍殺熊
日本今年各地野熊頻繁出沒在人類生活圈。先前自衛隊協助驅熊，以協住地方後勤為主，不得使用槍枝。而為了加速驅熊進度，日本政府今（13日）起，開放警察使用步槍獵殺熊隻。鏡新聞 ・ 10 小時前
冰島將洋流崩潰列國安威脅 科學家：恐引發現代版冰河時期
冰島政府近日指出，大西洋主要洋流系統「大西洋經向翻轉環流」（AMOC）可能面臨崩潰，並對該國國安與生存構成威脅，已著手擬定最壞情境發生時的應變策略。科學家則警告，若AMOC洋流系統崩潰，可能引發「現代版冰河時期」。公視新聞網 ・ 7 小時前
美國從綠能倒退回石化能源 紐森批川普：蠢上加蠢｜#鏡新聞
聯合國第30次氣候峰會本週在巴西登場。美國聯邦政府這次沒有派代表出席，卻讓地方的加州州長紐森在會議中搶盡風頭。昨天(11/11)紐森出席多項小組討論會議，除了抨擊美國總統川普的氣候政策相當「愚蠢」，更認為中國綠能發展迅速崛起，將成為產業的領導者。同時他還提到台灣，認為台灣即使沒有加入聯合國，仍在氣候領域不斷強化自我發展，是世界科技最進步的「國家」之一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
不等中央指示了！盧秀燕要求廚餘桶通通加蓋
[NOWnews今日新聞]台中市發生非洲豬瘟後，全國的廚餘無法再餵豬，上月底市議員問廚餘桶滿街跑，是否該加蓋？前環保局長陳宏益答詢時說「必須請示中央」，被各界罵爆。市長盧秀燕今在市議會表示，她將要求環...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
森崴承攬風電遇逆風虧百億 總經理致歉股東
[NOWnews今日新聞]富崴能源承攬離岸風電遇逆風，森崴能源胡惠森表示，子公司富崴能源承攬離岸風電二期工程影響，第三季財報帳面虧損77.36億元，連同上半年虧損44.3億元，累計虧損高達121.72...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
日本不只熊害還有「猴害」觀光名物獼猴 變居民夢魘 民宅遭12隻「洗劫」
日本近日為了「熊害」出動自衛隊，而在長野縣安曇野中部山區的民眾，則得為「猴害」傷腦筋。這些出沒在山林間的日本獼猴深受觀光客喜愛，但對當地人來說卻是夢魘。2011年退休定居當地的英文教授麥可‧強森（Michael Johnson）展示照片與影片，表示家裡遭猴子闖入多達四次，2021年還曾被12隻猴子「洗劫」，吃光雞蛋、麵包、水果，讓他耗費5小時打掃善後。如今他雖隨身攜帶彈弓防衛，但猴子卻聰明地待在射程之外。 官方認可的「追猴大隊」會定期出動驅趕猴群，成員約50人，屬於領薪的兼職公務員，目標是將猴子趕回山區，遠離農田與民宅。 他們讓每個猴群中至少有一隻猴子佩戴GPS項圈，以便精準掌握位置，同時還會搖鈴、吹哨，用登山杖敲打林木，製造聲響驅趕。 根據日本農林水產省資料，2022年野生動物造成的農損達156億日圓，其中鹿、野豬與獼猴造成的損失約占七成。市議會部分成員主張撲殺獼猴，但生態學者警告，這可能使情況更糟，因為一區的猴群被「清空」後，鄰近猴群便會遷入。專家建議，除了驅趕，也應設置電圍籬等防護措施，並恢復人與野生動物間的緩衝區。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
熊奔機場監視器畫面曝！ 日警獲准用「步槍」殺熊
日本岩手縣的花卷機場遭到野熊闖入，停機坪畫面曝光。野熊闖入事件，還造成機場班機一度暫停起降約90分鐘。另外，日本警方今天開始，獲准可以使用步槍，射殺在民宅附近出現的野熊。而因為熊出沒事件頻繁，連美國駐日本大使館，都發出「熊出沒警告」。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
恐被吃下肚了？15萬顆毒雞蛋流竄全台9縣市 4天僅回收3萬顆
彰化縣文雅畜牧場所生產的雞蛋被驗出殺蟲劑「芬普尼（Fipronil）」殘留超標，約15萬顆問題蛋流入9個縣市，其中有12萬顆鋪貨大型通路通知業者下架，其餘3萬顆散蛋亦已啟動緊急下架回收。食藥署今（12）日公布最新回收進度，從公告發布至今4天，全台僅回收約2至3萬顆。太報 ・ 1 天前
台達電前進COP30 串聯自然和氣候行動
【記者柯安聰台北報導】第30屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約國大會（COP30）正於巴西貝倫展開，台達電子（2308）已連續第18年參與，並呼應COP30大會主題之一「氣候調適」策畫議題，首度以「AI...自立晚報 ・ 1 天前