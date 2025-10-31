輸入關鍵字召喚熊大！LINE限時推出萬聖節聊天室特效

LINE宣布推出期間限定萬聖節聊天室特效，只要在輸入關鍵字，就能召喚 LINE FRIENDS 的熊大、兔兔等角色現身，一起參與萬聖節的搞怪風氣。

LINE萬聖節特效。（圖／LINE）

根據LINE官方表示，用戶在聊天室輸入「萬聖節」、「Halloween」或「Trick-or-treat」即可觸發特效，值得一提的是特效適用版本 LINE iOS 9.15.0 (含）以上 、LINE Android 10.2.0 (含）以上(且 Android OS 7.1 以上) 、LINE電腦版版本需為6.7.3以上 。

廣告 廣告

若手機版本為版本為 12.0.0以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結即可，不必重複發言洗版。LINE官方提醒，若沒有看到萬聖節的特效，可能是恰逢生日、系統特效設定被關閉或裝置開啟「減少動態效果」等功能，都可能導致特效未顯示。

除了聊天室特效外，LINE 也預告將在 10 月 31 日 推出限時 24 小時的 主頁特效。只要使用者的 LINE 版本為 iOS 或 Android 12.17.0 以上，就能體驗這項特效。

若當天正逢使用者生日，系統會 優先顯示生日特效。若仍看不到萬聖節特效，建議檢查是否已開啟「播放特效」功能，並確認手機輔助設定中的「減少動態效果」或「移除動畫」等選項未被啟用。

延伸閱讀

防疫破口？有人1年逾3千次申請食品免查驗 衛福部允檢討

粿粿昔祈求愛情永固「抽到下籤」 網驚：哪間廟太靈驗

日客來台掃貨「小吃店餐具」 網友狂讚：很有台灣味