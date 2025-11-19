輸出入銀國際信用評等 維持“AA”等級
【記者郭襄陽台北報導】中國輸出入銀行（以下簡稱中輸銀）於本（114）年11月5日獲得惠譽國際信用評等股份有限公司（Fitch Ratings，以下簡稱惠譽公司）確認長短期發行人違約評等分別為「AA」及「F1+」，國內長短期評等分別為「AAA(twn)」及「F1+(twn)」，長期評等展望「穩定」，係國內銀行業所獲得之最優信評等級，與我國主權評等一致，顯示中輸銀債信極佳且履約能力強，並持續維持穩健資產品質及採審慎經營管理策略，俾兼顧政策任務執行暨維持適度獲利。
惠譽公司指出，中輸銀提供融資、保證、輸出保險等業務，並致力於推動綠能基礎建設發展、強化跨境經貿合作，以及給予受美國關稅影響相關廠商金融支持，鑒於台灣屬出口導向型經濟，預期將持續擔任關鍵的政策性角色，且政府在需要時有極高的意願提供支援。
中輸銀係台灣唯一的國營輸出入信用專業銀行，肩負促進出口貿易及協助國家經貿發展之任務。政府提供中輸銀穩定之營運資金來源，同時正推動於112年至116年間完成新台幣一百億元之增資計畫，穩健的資本結構將具體支持其協助廠商拓展國際貿易和經濟活動的政策任務。未來，中輸銀將持續配合政府經貿政策，推出各項輸出入融資、保證及輸出保險等專案，協助我國廠商拓展出口貿易、布局全球及降低貿易風險，為廠商提供最堅實之金融後盾。2025/11/19
