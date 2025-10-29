輸出入銀行與羅馬尼亞CEC Bank SA簽轉融資合約

【記者郭襄陽台北報導】輸出入銀行與羅馬尼亞CEC Bank SA簽訂轉融資合約，攜手協助廠商拓展羅馬尼亞市場。



為協助我國廠商拓展出口貿易及拓銷羅馬尼亞市場，輸出入銀行與羅馬尼亞CEC Bank SA於本(114)年10月共同簽署轉融資合約，為輸銀在羅馬尼亞之第一家轉融資銀行據點，以促進我國與羅馬尼亞之經貿往來關係。



轉融資業務是由輸出入銀行提供貸款給國內外金融機構，供其轉貸資金給國外進口商，間接提供該進口商分期付款融資，以購買我國產品，透過轉融資減輕進出口商雙方之財務負擔，藉以提高國外買主向我國廠商採購之意願，強化我國產品在國際市場之競爭力。迄9月底，輸出入銀行已與22國53家銀行建立轉融資往來關係。



羅馬尼亞CEC Bank SA成立於1864年，為當地第3大銀行。此次輸出入銀行與該行建立轉融資合作關係，預期透過雙方轉融資業務合作，可大力提升我國產品進軍羅馬尼亞市場之競爭力，落實輸銀宗旨「強化貿易金融，協助對外貿易」。



