輸出入銀行「融資利息減碼」受理金額破26億元、逾3000家廠商受惠

輸出入銀行辦理「融資利息減碼」受理金額突破26億元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕為協助廠商因應美國關稅政策影響，財政部推出「金融支持措施」，由輸出入銀行負責執行，提供「貿易融資利息減碼(收)」及「輸出保險費用減免」兩項協助工具，其中「貿易融資利息減碼(收)」，自8月7日開辦至12月15日止，受理申請利息減收金額累計達新台幣(以下同)26.21億元，協助3,193家廠商。

根據輸出入銀行資料，申請利息減收前五名分別為批發業(21.11%)、金屬製品製造業(19.60%)、機械設備製造業(11.01%)、塑膠製品製造業(6.68%)及基本金屬製造業(5.18%)。若按企業規模觀察，中小企業受理金額為22.41億元，占比86%，一般企業則為3.80億元，占比14%。

「貿易融資利息減碼(收)」除由輸出入銀行直接辦理外，並攜手簽約之28家承貸公民營銀行全面推動，截至12月15日止，其受理申請前十名承貸金融機構依序為兆豐銀行(5.65億元)、第一銀行(3.11億元)、臺灣銀行(2.52億元)、彰化銀行(2.45億元)、臺灣企銀(2.35億元)、合作金庫(2.25億元)、華南銀行(1.58億元)、玉山銀行(1.23億元)、台北富邦銀行(1.15億元)及台新銀行(0.87億元)。

輸出入銀行指出，凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，且票、債信及營運正常，對美國出口或營業額衰退達一定條件者，均可申請此項措施。一般企業可享年利率減碼1%，每家廠商最高減收100萬元；中小企業則可減碼1.5%，每家廠商最高減收120萬元。

在「輸出保險費用減免」方面，輸出入銀行針對具出口美國外銷實績、關連產業之廠商或受美國關稅影響之廠商，提供徵信費與保險費最低1折之措施，協助企業拓展新客戶、新市場，並降低相關貿易風險。

截至12月15日底止，「輸出保險費用減免」承保協助廠商564家，費用減免金額0.45億元。

另外，輸出入銀行今年度整體營運績效表現亦再創佳績，截至11月底，整體業務規模達4,529億元。其中放款及保證承作額皆為歷史新高。

輸出入銀行三大核心業務中，放款餘額截至11月為2246億元，較去年同期成長10%；保證承作額420億元，年增8%；輸出保險承保金額1863億元，雖與去年同期持平，但預估年底會達1950億元。

