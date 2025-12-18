輸出入銀「中東歐融資說明會」 廠商熱烈回響
【記者郭襄陽台北報導】我國政策性專業銀行—輸出入銀行於今（114）年12月16日再度主辦「中東歐融資基金方案說明會」，並由國家發展委員會及外交部共同協辦，吸引眾多廠商踴躍參與，現場互動熱烈，活動圓滿完成。
自國發會於111年1月宣布成立「中東歐融資基金」以來，輸出入銀行肩負推動臺歐雙邊產業合作之重任，擔任基金執行單位，迄今已成功核貸22件合作案件。為協助我國企業即時掌握基金方案最新資訊，輸出入銀行持續於北、中、南地區辦理系列說明會，期能攜手企業深耕中東歐市場。
本次說明會由輸出入銀行總經理謝富華開場致詞，歡迎與會嘉賓並介紹活動主題及專題講師。謝總經理指出，近期因應美國關稅政策，全球供應鏈加速調整，中東歐融資基金方案有助企業分散生產基地、降低關稅衝擊，並強化企業布局歐美市場之能力，為我國企業在國際貿易舞台上創造更多競爭優勢與發展機會。
隨後由外交部歐洲司司長黃鈞耀應邀引言，黃司長表示，中東歐地區擁有逾一億人口之市場規模，教育水準高，具備優秀科技及工程人才。在全球經貿環境快速變遷下，企業已難以高度依賴單一市場及生產基地，中東歐市場具高度發展潛力，可望為臺灣企業帶來多元商機。期盼中東歐融資基金成為鞏固臺歐經貿往來及外交關係之重要助力，未來在跨部會合作及輸出入銀行共同努力下，持續深化臺歐雙邊合作鏈結。
接續由輸出入銀行業務部經理鄭秀如介紹「中東歐融資基金方案」，針對廠商申請時常見問題進行說明，並強調輸出入銀行可依據中東歐廠商與臺灣企業之合資、技術合作、貿易往來或供應鏈布局需求，量身規劃專屬融資方案，提供具競爭力且具彈性的貸放條件，鼓勵具中長期資金需求之企業善用本方案，拓展中東歐市場。
本次活動亦邀請中華經濟研究院魏聰哲博士分享「臺灣無人機產業發展動向與國際合作」。魏博士指出，隨著AI應用普及、地緣政治風險升溫，以及自然災害與疫情頻發，無人機已成為全球高度關注之產業。近年我國無人機產業出口表現亮眼，2025年1至11月出口金額達7,653萬1,274美元，較上年同期成長2,401.44%。除與美、日等民主國家深化合作外，波蘭、捷克等中東歐國家亦為重要發展據點。未來我國應強化與民主國家市場之鏈結，形塑「非紅民主供應鏈」，透過海外創新研發與突破非關稅障礙，降低美國關稅政策衝擊，並促進臺灣與海外研發成果之共享，帶動無人機產業技術升級。
說明會下半場由輸出入銀行副總經理王廷傑進行「如何規避國際貿易風險及詐騙案例解析」，說明常見貿易詐騙手法及防範措施，並提醒出口廠商應以「預防重於治療」為原則，同時善用輸出保險，以有效降低信用風險及政治風險，將潛在損失降至最低。
臺灣與中東歐國家於產業發展及科技領域各具優勢，合作互補空間廣大，近年實質經貿往來亦日益頻繁，發展潛力可期。輸出入銀行鼓勵臺灣與中東歐當地廠商多加運用中東歐融資基金方案，促進雙邊經濟、產業及貿易合作，深化臺歐經貿鏈結，攜手建立長期穩健、互利共榮之合作關係。2025/12/18
