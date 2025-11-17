輸出入銀2026國際經濟情勢分析暨研討會完成
【記者郭襄陽台北報導】我國國營政策性專業銀行－輸出入銀行，114年11月14日於晶華酒店主辦「2026國際經濟情勢分析暨金融支持措施宣導研討會《詐騙案例解析》」，現場參與廠商回應熱烈，活動圓滿落幕。
研討會首先由輸出入銀行總經理謝富華開場致詞並介紹與會嘉賓，謝總經理致詞時表示，本次研討會聚焦2026年國際經濟情勢、金融支持措施與貿易詐騙案例，探討全球經濟結構變化及企業應對策略。在美國對等關稅、地緣政治衝突、AI技術創新、美中對立日益升級的國際政治經濟背景下，全球局勢仍顯動盪不安，美國的政策變化為全球經濟走向的關鍵因素。為此，輸出入銀行特別邀請中華經濟研究院王健全副院長解析經濟趨勢，並由輸出入銀行副總經理王廷傑宣導金融支持措施並分享最新貿易詐騙案例與防範策略，臺北市政府刑事警察大隊經濟組林承緯組長深入解析詐騙集團最新詐騙手法，以保障民眾財產安全，內容多元且非常豐富。
王副總經理指出，為因應美國關稅對臺灣產業造成之衝擊影響，輸銀奉財政部指示負責推動執行金融支持措施「輸出保險費用減免」及「貿易融資利息減碼」，協助出口美國之廠商及其關連產業降低資金成本，並提供輸出保險費用減免，協助廠商運用輸出保險機制降低貿易風險、積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，以強化廠商出口競爭力，確保臺灣廠商在全球市場競爭優勢。而針對近年國際貿易詐騙案件層出不窮，輸銀為避免出口廠商被詐騙，特舉辦研討會對廠商加強宣導，王副總經理就近來最新貿易詐騙案例，詳細說明每種類型的詐騙手法及預防方式，並提醒出口廠商，對付貿易詐騙最好的方式就是「預防」重於「治療」，同時鼓勵出口廠商精進國貿知識，多瞭解各種貿易詐騙手法，有疑問的地方多方查證，應可以減少被詐騙的機率。
王健全副院長表示，在川普新政下，臺灣經濟面臨重大挑戰與轉型契機。其中，對等關稅將對自行車、手工具等毛利率較低的傳統產業造成巨大衝擊，並可能影響國內就業與服務業。而《232條款》則將加速半導體先進製程等高科技產業赴美投資，可能導致部分產業空洞化，但也帶來AI、重電、再生醫療與軍工產業的商機。為因應這些變化，政府與企業需將「臺美日聯盟」視為上位策略，推動傳統產業二次升級轉型，並透過主權基金、雙向投資生態系等方式，確保臺灣在全球供應鏈中的關鍵地位。
輸出入銀行為我國唯一國營輸出信用機構，主要任務在於配合經貿政策，幫助廠商拓展外銷市場，分擔貿易風險，促進產業升級及經濟發展，以專業金融服務，強化廠商國際競爭力，助攻我國的企業布局全球。未來，輸出入銀行也將持續積極作為廠商的後盾，掌握全球商機趨勢，共創雙贏的局面。
廠商如有金融支持措施相關問題，可撥打輸出入銀行業務專線：0800-819-688 洽詢。2025/11/17
財政部利息減碼逾4,800件 請廠商善加運用
【記者郭襄陽台北報導】為協助廠商因應美國關稅政策影響，財政部推出「金融支持措施」，由輸出入銀行擔任執行單位，提供廠商「貿易融資利息減碼(收)」及「輸出保險費用減免」二項協助措施，其中「貿易融資利息減碼(收)」，自8月7日開辦至11月16日止，已完成受理4,852件，協助3,112家廠商。依企業規模區分，中小企業受理4,269件，占比達88%，一般企業583件。
「貿易融資利息減碼(收)」係由輸出入銀行攜手28家公民營銀行，透過3,100個營運據點就近服務出口廠商及其關連產業廠商；凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，其票、債信及營運情形正常，對美國出口實績或營業額衰退達一定條件者，均可申請「貿易融資利息減碼(收)」。一般企業貸款年利率可減碼1%，每家廠商利息減收最高新臺幣100萬元；如屬中小企業，年利率可減碼1.5%，每家廠商利息減收最高為新臺幣120萬元。
截至11月16日止，28家簽約金融機構受理件數前10名依序為兆豐銀行(1,005件)、臺灣企銀(909件)、合作金庫(640件)、第一銀行(482件)、彰化銀行(399件)、臺灣銀行(370件)、華南銀行(215件)、台北富邦(170件)、玉山銀行(101件)、台新銀行(86件)。
面對美國關稅政策影響，我國工具機業者表示在面臨訂單遞延、資金壓力等考驗的關鍵時刻，所幸有「貿易融資利息減碼(收)」措施的支持，減輕其利息費用負擔，讓廠商得以穩住營運，守護員工，也能持續投入研發製造，展現臺灣工具機產業的堅韌。此外，該措施亦成為金融機構與廠商之間的重要連結，有助於提升金融機構與客戶之向心力，同時維護授信戶能按時繳息的資產品質，充分展現政府、金融與產業協同因應挑戰的凝聚力量。
此外，受美國關稅影響廠商亦可充分善用輸出入銀行辦理之「輸出保險費用減免」措施，該措施針對具備出口美國外銷實績或其關連產業之廠商或受美國關稅影響之廠商，提供輸出保險費用減免，包括徵信費與保險費最低以1折計收，有助於廠商降低貿易風險、積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，同時增加金融機構與其客戶業務往來之機會，創造互利共贏。截至11月16日止，「輸出保險費用減免」承保協助廠商501家，減免件數3,763件。
輸出入銀行為提升「貿易融資利息減碼(收)」受理作業效率，建置網路服務平臺，供簽約承貸金融機構辦理利息減碼(收)登記、金額核算及額度控管，另為使廠商及簽約承貸金融機構熟悉相關政策內容及網路服務平臺操作流程，密集與各政府機關及公協會合辦說明會，製作平臺操作影片同步上架；並依廠商每日來電詢問，彙整更新問答集，併同已簽約之承貸金融機構名單等資料，掛載於輸出入銀行官網，與財政部全球資訊網連結，供各界查閱。
歡迎符合資格的廠商，多加善用「貿易融資利息減碼(收)」解決燃眉之急，並運用「輸出保險費用減免」進行開發市場的長期布局，廠商可就近向提供其貿易融資額度之金融機構洽詢與申請，或撥打輸出入銀行0800-819-688專線諮詢。2025/11/17
