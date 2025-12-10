輸出台灣科學園區模式 童子賢：是國力向外延伸、有助政府談判

和碩集團董事長童子賢今（10）日出席今周刊主辦的2026經濟展望論壇。

和碩集團董事長童子賢今（10）日出席2026經濟展望論壇，會中進行對談時，童子賢主動提起，複製台灣的科學園區模式至海外一事，他認為，「不會是外界所說的連根拔起、流失競爭力，反而是國力向外延伸，若由台灣政府出資主導，還會增加政府主導力、團結廠家，甚至能成為政府（對美）談判籌碼。」

對於台灣科技業到美國成立科學園區的想法，童子賢明確指出，「有人說這樣會連根拔起，我覺得不會！」他進而以自家經驗為例說明「過去，和碩在重慶設廠也有20年，有能力將人力挪移，根不會就這樣挪走。」請外界不用擔心。

廣告 廣告

不僅如此，童子賢強調「到海外設園區其實是國力的向外延伸，如果台積電不去，美國還要下單給別人做，台積電過去就能做，還壓了對方一頭。」

「台灣供應鏈要做，當然不是讓龍頭企業（台積電、鴻海）單打獨打，而是以有組織、有次序的做法組織出服務體系，服務體系若由台灣政府出資主導，還可以增加政府主導力、團結廠家，成為政府（對美）談判的籌碼。」童子賢於現場剖析。

並提醒台廠赴海外設廠「要善用在地人才並結合台灣人才，讓供應鏈順利運作，這是一門大學問。」 童子賢提醒。

對談時，主持人就「如何確保台灣科技業持續在領先群？」進行提問，童子賢回應「AI和半導體發展的確很重要，需要人才和基礎建設。」

他指出「應該要敞開心胸吸納人才，台灣過去太習慣外籍移工做低階工作，對於中階或是中階以上的人才，還沒有形成完整的吸納體系，未來會是一個弱點。」並呼籲，下一步應落實人才培育，並以「栽下梧桐樹，引得鳳凰來」說明吸引人才需要環境與配套。

童子賢接續提到基礎建設中的電力議題，他表示「因為缺電力基礎建設，桃園以北對建置IDC（資料中心）有所限制，等於卡住發展，而電力最重要的是，尋求不排碳又經濟實惠的電力。」也就是說，在台灣尋求科技發展持續領先之際，必須同步將電力問題納入考量。

更多鏡週刊報導

台灣機械出口連續10月回溫 工具機因「這原因」恐創金融海嘯後新低

獲利又環保！全聯砸40億元 全台千家門市3年內換電子標籤

最小「大全聯」年營收目標10億 背後展店思維：打造「全聯變形金剛」！