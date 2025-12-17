輸出許可不等於能扛軍火案 吳宗憲籲嚴查採購資格

國防部近期接連爆出採購爭議，引發外界高度關注。國民黨立委吳宗憲指出，從資本額僅1,900萬元的裝修公司承包高達5.9億元的炸藥採購案，到茶葉行得標涉及高度機敏的資安採購，相關案例顯示國防採購制度恐存在嚴重審查漏洞。儘管國防部長多次對外強調採購程序「禁得起檢驗」，但當吳宗憲要求啟動政風、工程會及審計單位進行跨機關專案調查時，部長卻未正面回應，令外界質疑國防部是否真正接受檢驗。

吳宗憲質疑，國防部在備詢時以「資本額與實際財力沒有必然關係」為由，替得標廠商辯護，形同為財力不足卻承攬巨額軍事採購的廠商開綠燈。他指出，過去獵雷艦弊案正是因承包商資本額與履約能力嚴重不符，最終造成國防建案停擺與金融機構鉅額呆帳，國防戰力亦付出沉重代價，顯示財務審查攸關國安，絕非形式問題。

此外，國防部以過去20年38件軍火採購僅1件未履約，作為現行制度無虞的依據。吳宗憲反駁，這恰恰說明過去監督嚴格，而非現行審查可以鬆懈的理由，更不能將歷史成果直接等同於現有廠商的履約能力證明。

針對爭議廠商，吳宗憲進一步指出，「輸出許可證」僅代表貨物可合法出口，並不等同於廠商具備承攬高額軍火案的財力、實績與穩定供應鏈。相關公司近年進出口紀錄有限，營業項目亦為近期新增，是否符合巨額國防採購資格，顯然有待檢驗。

吳宗憲呼籲，國防部應落實「禁得起檢驗」的承諾，立即就資格審查標準、廠商誠信、資金來源及供應鏈結構，啟動跨機關專案調查，以實際行動確保國防採購安全無虞。

