輸尿管只有0.5公分粗但超重要！受損恐致腎水腫萎縮

輸尿管直徑僅約0.5公分，一旦受損將導致腎臟水腫甚至萎縮。泌尿科呂謹亨醫師指出，醫師會根據受損位置與長度決定重建術式，目前多採用達文西機械手臂進行精準手術。

輸尿管直徑僅約0.5公分，一旦受損將導致腎臟水腫甚至萎縮。（圖／Photo AC）

呂謹亨分享，一位患者因婦科疾病侵犯輸尿管，造成下段輸尿管嚴重受損。他使用達文西手術，擷取一部分膀胱組織，補足剩餘不夠長度的輸尿管完成重建，讓患者免於造廔管的辛苦。

呂謹亨說明，泌尿外科重建手術的目標是恢復尿液通暢，並確保接合處無張力且血流豐富。下段輸尿管靠近膀胱是最常受損的位置，若受損位置極靠近膀胱可直接將健康的輸尿管末端重新植入膀胱。

若缺損長度稍長，醫師會將膀胱向上拉伸並固定在腰大肌上，縮短距離以減少縫合張力，或從膀胱壁裁下一塊長條形皮瓣捲成管狀向上延伸與輸尿管接合。中段與上段輸尿管的損傷，若受損長度極短可採用端對端吻合術，若損傷在高位則直接將輸尿管接回腎盂。

呂謹亨說明，泌尿外科重建手術的目標是恢復尿液通暢，並確保接合處無張力且血流豐富。（圖／Photo AC）

呂謹亨表示，對於中上段長片段約2至6公分的狹窄，現在有更精準的口腔黏膜移植技術。從病人的臉頰內側取下一塊口腔黏膜組織作為補丁，口腔黏膜耐尿液、抗感染，且不需切除腸道，大大降低手術併發症。

當輸尿管整條毀損或嚴重纖維化時，可取一段小腸來取代整條輸尿管，或將腎臟移至骨盆腔直接與膀胱接合。呂謹亨指出，目前的輸尿管重建多已採用達文西機械手臂進行，提供10倍放大視野與穩定不顫抖的手臂，讓接合處更加精準。

呂謹亨提醒，術後為確保接口癒合良好，體內會留置一條雙J導管，通常在術後1至3個月移除。在此期間患者若有輕微血尿或腰酸是正常現象，務必遵循醫囑定期回診。

