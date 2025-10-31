輸尿管狹窄患者新選擇 全覆膜金屬支架助擺脫反覆換管之苦

體質容易反覆產生尿路結石的楊小姐，長期受輸尿管狹窄所苦，儘管置入雙J導管能暫時疏通阻塞、緩解腎水腫，但每隔一段時間就得接受清除結石與更換雙J導管的手術，每次動輒兩小時，這樣的日子持續兩年，回診對她而言就像一場無止盡的折磨。直到3年前在醫師建議下接受置入「全覆膜自展式金屬支架」，從此擺脫過去反覆手術的惡夢，腎功能保留良好，生活重回正軌。

衛生福利部臺北醫院泌尿科林威佑醫師說明，尿路結石若造成輸尿管嚴重阻塞，不僅會導致腎水腫、腎功能受損，甚至可能引發感染等併發症。早期傳統治療多依賴剖腹或重建輸尿管，若輸尿管長度不足，還需截取腸段修補，或移位腎臟，創傷大且恢復期長。後來的雙J導管雖能免除開刀，但長期放置仍有結石、感染、再次堵塞、導管斷裂等風險，約3個月至1年就需更換一次，若有結石體質的病人，能放置的時間更短。

廣告 廣告

林威佑醫師指出，臺北醫院泌尿科在3年前導入「全覆膜自展式金屬支架」，成為輸尿管狹窄病人的新選擇。治療時僅需透過內視鏡氣球擴張狹窄處後置入支架，無須開刀、不留傷口；外層覆膜設計能避免結石附著與組織增生，有效降低阻塞與感染風險，通常3年更換一次即可，減少反覆手術與住院的困擾。近期楊小姐回診檢查時，感性地說：「以前一、兩個月就得住院一次，身體不舒服，心情也跟著煩躁，沒想到現在能過這麼穩定的生活。」能自由安排工作和休息時間，不再為就醫而中斷生活節奏；醫療的進步，使她重新找回對生活的掌控力。

《風傳媒》讀者調查?「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

?立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

