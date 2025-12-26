輸尿管驚現「栗子大」結石！68歲男兩側腎水腫急搶救

68歲退休公務員身體硬朗，每週爬山健身至少三次，卻突因右腰持續痠痛合併血尿就醫，檢查竟發現右側輸尿管與腎臟交界處有顆4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石，造成兩側腎水腫。

68歲退休公務員身體硬朗，每週爬山健身至少三次，卻突因右腰持續痠痛合併血尿就醫。（圖／Photo AC）

衛生福利部臺中醫院泌尿科醫師簡維弘表示，輸尿管管徑約0.5公分，卡住一顆4公分巨大結石已經很少見，患者竟然還不會痛，只以腰痠腰痛反應。簡維弘醫師說，幸好因為血尿緊急就醫，及時治療避免腎臟功能受損，出現無法挽回的腎損傷遺憾。

簡維弘指出，他立即安排左腎輸尿管交界處的結石進行體外震波碎石，緩解左腎積水狀況；接著安排「背側腰部切口」切開取石手術，透過不切斷肌肉取石手術讓傷口快速復原。病人手術後不到一週就出院，且出院隔天就能去爬山，目前門診追蹤中。

在台灣每9至10人就有1人有結石的困擾，結石病因主要與體質跟水喝太少有關。（示意圖／Pixabay）

簡維弘表示，在台灣每9至10人就有1人有結石的困擾，結石病因主要與體質跟水喝太少有關，好發於30至50歲的成年人，其中男性是女性的2至3倍。他指出，每年夏天因為流汗多水喝不夠導致結石發病的患者人數，更是平時的一倍以上，但今年因為暖冬，日夜溫差大，原本盛行於夏天的腎結石即使到年底依然幾乎天天都會碰到。

簡維弘提醒，預防結石最好的方法還是多喝水，成年人每天至少應攝取2000CC開水，戶外工作或經常流汗者「流多少汗就要補多少水」。另曾經因結石發病接受治療者，治癒後應每三到六個月回診接受超音波檢查，可提前預知是否復發並即時提前治療因應。

