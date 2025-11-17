輸慘了！大氣系雞排放鳥「台大地理系出手」 350杯手搖送光…他昨撲空今10點搶頭香

民眾北車排隊領祭品文飲料。李政龍攝



一名網友自稱台大大氣系學生，日前在匿名臉書粉絲專頁「黑特帝大」，表示台北市將放2天颱風假，否則發雞排與珍奶，賭輸後網友宣布昨天（11／16）中午在台大傅鐘發，近500位民眾、學生排隊多時慘被「放鳥」。不過，昨天就有台大電機系與台大地理系對此要「捍衛台大名聲」，因此地理系的學長姐今天（11／17）送出350杯手搖飲，中午也順利發完。

因為多位民眾昨在台大空等卻被放鳥，台大地理系有學長姐跳出來「洗刷招牌」，昨天就在該平台表示，今天中午在邱森茶室北車店發放350杯手搖飲。《太報》記者現場直擊，上午11點20分為止，現場就已有近200人在排隊，而且領到1號號碼牌的民眾，他說因為昨天去台大空等，所以他今天特地提早上午10點就到場排隊。

邱森茶室台北車站店也證實，已經由台大地理系的兩位學長姐付款，從今天中午12點起發放350杯飲料，並從11點30分開始發放號碼牌。為了方便管控，業者採分時段發放，每次發放100人，第一批已於11點40分左右領取完畢。中午過後也全部將350杯飲料發放完畢。

至於雞排也有著落了，昨晚台大電機系學長曬出學生證，宣布今天（11/17）下午3點要發放400份雞排。該網友後續也在Threads發文曬出學生證，表示「看不下去了，身為台大校友，必須捍衛我們母校的尊嚴」，同時宣布將於今日下午3點在台大發400份雞排，「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」

