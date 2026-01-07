輸期中選舉就會被彈劾! 共和黨眾院陷「脆弱領先」 在野「磨刀」 川普怕了

美國總統川普。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 美國總統川普於當地時間 6 日稱，他所屬的共和黨必須贏得今年國會改選、即中期選舉，否則他可能遭到民主黨人彈劾。

川普當天在華盛頓舉行的眾議院共和黨籍議員會議上說：「你們必須贏得期中選舉，因為如果我們輸了，他們就會找到理由彈劾我。」

川普證實，加利福尼亞州共和黨籍聯邦眾議員道格·拉馬爾法突然去世。拉馬爾法是川普執政議程的堅定支持者，川普對他的去世表示「非常悲痛」，稱「他每次投票都和我一致」。

曾是川普重要政治盟友的瑪喬麗·泰勒·格林 5 日辭去國會眾議員席位，加上拉馬爾法去世，共和黨在眾議院的微弱優勢進一步削弱。

前大川粉、美國共和黨眾議員馬喬麗·泰勒·格林已在 1 月 5 日辭職。 圖：取自馬喬麗·泰勒·格林Facebook

目前，共和黨在眾議院控制的席位減少到 218 席，民主黨為 213 席。在參議院，共和黨佔據 53 席，民主黨佔據 45 席，共和黨已陷「脆弱領先」。

美國期中選舉定於今年 11 月舉行，屆時將改選眾議院所有席位和參議院三分之一席位。在當前黨派分歧日益加劇的情況下，共和黨若失去參眾任何一院多數地位，都將影響川普後續執政。

此外，美國眾議員艾波蘿·狄蘭妮已呼籲，就美軍入侵委內瑞拉活捉其總統馬杜洛一事，對川普提出彈劾案。

