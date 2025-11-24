輸油管洩漏停運！華盛頓州長宣布進入緊急狀態

美國華盛頓州埃弗雷特附近發生燃料洩漏，奧林匹克輸油管被迫關閉。（示意圖／翻攝自pexels）





美國華盛頓州埃弗雷特附近發生燃料洩漏，負責輸送精煉石油產品的奧林匹克輸油管被迫關閉。為確保西雅圖的主要門戶西雅圖塔科馬國際機場（SEA）的航空燃油供應不受影響，華盛頓州長鮑勃·弗格森（Bob Ferguson）已於19日宣布該州進入緊急狀態。

根據《KOMONEWS》報導，北美管道公司（BP）證實，這條全長400英里、貫穿太平洋西北地區的奧林匹克管道系統已暫時關閉。據 BP稱，這條16英寸的輸油管其實在16日早些時候已成功完成洩漏測試並恢復運營，但卻在17日下午再次停駛。停運的原因是調查人員在緊急現場收集點發現了原油洩漏量增加的情況。

根據生態部的說法，在清理過程中，救援人員「發現異常排放」。出於謹慎考慮，BP隨即關閉了該管道。目前，救援人員已經開始挖掘管道，以便進行徹底的目視檢查。不過，BP表示，目前尚無法確定修復工作的完成時間表。

州長弗格森強調，他宣布進入緊急狀態，是為了確保在奧林匹克輸油管停駛期間，西雅圖塔科馬國際機場仍能獲得充足的燃油供應。弗格森表示：「我們正與州和聯邦合作夥伴保持密切溝通。這項聲明將有助於機場在管道停運期間維持燃料供應，並最大限度地減少對旅客的影響。」

奧林匹克輸油管在向包括西雅圖、塔科馬和俄勒岡州波特蘭在內的重要地點輸送汽油、柴油和航空燃料方面發揮著至關重要的作用。西雅圖港務局已注意到管道中斷，並表示飛機加油由航空公司自行管理，目前航班尚未受到影響。然而，隨著情勢發展，機場營運部門正與航空公司合作夥伴和州政府各部門密切合作，積極制定緊急應變計畫。當局也提醒旅客，應持續向航空公司查詢自己航班的具體狀態。

