輸油管洩漏未修復 西雅圖機場燃料供應告急 華州宣布緊急狀態

綜合美聯社、路透社等媒體報導，連接華盛頓州與俄勒岡州的關鍵燃料輸送線——奧林匹克輸油管(Olypic Pipeline)，自11月11日於艾佛瑞特（Everett）至斯諾霍米什（Snohomish）間發生洩漏後，至今仍未完全修復。

華盛頓州長弗格森( Bob Ferguson )已於19日宣布全州進入緊急狀態。緊急命令包括：暫時取消卡車運輸燃料的駕駛時數上限、簡化緊急運輸的審核程序，以及加強由州府與聯邦共同監管的修復行動。州長辦公室表示，此舉是為阻止機場燃料在數日內耗盡的緊急應對措施。

奧林匹克輸油管的營運公司BP Pipelines North America，已展開全日24小時的挖掘與檢查作業，但至22日仍未公布恢復運作的時間表，讓整個西北地區的燃料供應面臨日益嚴峻的壓力。令人關注的是，兩條輸送線中，有一條曾在修補期間短暫恢復運作，但隨即因「發現異常排放」而再度關閉，使整個400哩長的管線系統再次完全停擺。

奧林匹克輸油管是西雅圖—塔科馬國際機場（SEA）主要的航空燃料來源之一。輸油管停擺後，機場燃料庫存迅速收緊，華盛頓州府指出，機場現有燃料「只能維持有限時間」。若管線無法在短期內恢復，SEA的航班營運恐出現延誤，甚至部分調整。

為避免航空燃料中斷造成大規模的航班混亂，州府已要求航空公司，在抵達西雅圖前於出發地加滿燃料，以降低燃料需求；另一方面，則加速卡車運送航空燃料，以填補缺口。

隨著感恩節返鄉旅行即將到來，輸油管停運也引起國會層級關注。美聯社報導，華盛頓州的聯邦參議員已向BP發函，要求說明洩漏原因、提供修復計畫、提交燃料供應風險評估，及說明為何恢復的支線又突然關閉。BP尚未公布洩漏燃料的種類與總量。

目前，聯邦層級的管道和有害物質安全總署（PHMSA）也介入調查，並監督 BP的修復流程。若調查發現管線腐蝕或維護不足，可能導致長期停運與更大範圍的管線更換。專家指出，若修復超過兩周，西北地區的燃料調度將進入「高度緊縮狀態」。

截至22日為止，奧林匹克輸油管仍未恢復，修復時間也仍然未知。在感恩節旅運高峰逼近之際，州府、聯邦政府與航空業者已全面啟動應變措施，以避免燃料短缺造成交通癱瘓。

