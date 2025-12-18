「輸液器一日型」抗生素11月納健保給付 奇美率先示範在宅急症照護新標準 醫護人員工作坊爆場參與

【健康醫療網／記者黃奕寧、潘昱僑報導】今年11月健保將「輸液器一日型」施打抗生素正式納入給付，輸液器給予更高給付， 鼓勵在安全條件下減少不必要住院。使OPAT（門診靜脈抗生素治療）與 ACAH（在宅急症照護）更具備政策支撐，奇美醫院率先建置成熟流程，使這套模式真正走向「可複製」。 近期舉辦首場「門診與居家靜脈抗生素治療工作坊」，報名一開放即額滿，成大、高榮、高醫、新樓等多家醫學中心與區域醫院皆積極參與。在急診與住院照護量能有限的情況下，感染症患者需要更具可行性的替代治療模式。

急診壅塞背後 醫院需要的是「新的治療出口」

急診留觀、等床、病房滿載已是各級醫院都正面臨的結構性壓力。奇美整合醫療中心主任黃建程醫師觀察，許多感染症患者病況雖然穩定，但因需連續靜脈抗生素治療，最後仍必須住院；對於需照顧家庭、工作無法中斷、或不適合住院者，這種「不得不住」的狀況更是普遍。

奇美在在宅急症照護政策推動前，便已累積急診出院銜接居家照護的經驗，因此更能敏銳掌握臨床需求：只要治療能在安全條件下回到社區執行，醫療量能便能真正被釋放，進而落實在宅醫療的目標。

健保署自2024年起推動在宅急症照護試辦計畫，奇美因先行投入，率先展現一套可應用於急診、門診與居家端的整合模式，也成為南部最早能提供完整ACAH與OPAT服務的院所。

輸液器一日型是在宅醫療在居家照護上的關鍵節點

過去院外給藥最大的困難是「輸液方式」。傳統點滴需點滴架或儀器充電與長時間觀察，若搬至家中或門診，將增加風險並造成護理端負擔。輸液器一日型的出現並非為了取代點滴，而是為了解決「如何讓一天多次抗生素治療安全移出病房」核心問題。

黃建程醫師說明，輸液器一日型能讓病患維持日常行動，不受限於病床與點滴架；對醫師而言，可依感染型態選擇更合適的抗生素，不再因住院治療限制而被迫使用廣效性抗生素，進而降低抗藥性風險；對護理端而言，到宅執行流程更精簡，整體停留時間大幅縮短，也提升整體人力調度效率。

奇美居家護理所陳惠滿護理長也提到，導入後的居家處置從原本1.5～2小時縮短為約30～45分鐘，且病患與家屬經過衛教後，大多能自行觀察流速與是否滲漏，夜間求助電話反而比預期更少。「安全性、效率與可持續性」成為輸液器一日型能為在宅醫療發揮價值的核心。

奇美模式的基礎不是設備 而是完整可複製的「臨床路徑」

奇美能率先示範並非僅因導入輸液器一日型，而是已建構一套「從醫師端、藥師端到護理端」皆能順暢運作的臨床路徑 ：

醫師端跨科團隊共同判斷選案，依病況整體評估療程；藥局則負責抗生素安定性與輸注時間的精準調配；護理端依院內標準化流程到宅執行，並建立24小時諮詢機制，白天由居家護理接聽，夜間由急診團隊支援。在執行初期，會擔心使用輸液器會增加半夜接到患者電話的頻率，但是實際上搭配有效的衛教，鮮少接受到緊急需求詢問，不僅病患，醫護也具高滿意度。加上流程標準化後，效率顯著提升。這些流程讓醫院更安心地將靜脈抗生素治療交回社區，病患也能在安全的環境中完成療程。

奇美現行OPAT與ACAH已讓許多病患受惠，從尿路感染到蜂窩性組織炎，許多過去需要住院7～10天的病人，現在能在門診或家中完成療程。有長者等床多日卻無法返家、也有肩負職場與家庭責任的媽媽，都因OPAT得以維持生活節奏。不少長照家庭也反映，避免頻繁進出醫院後，照護壓力明顯下降。

然而，黃建程醫師強調，這些患者背後真正的意義是：讓原本不需要住院的患者不再佔用病床，使急重症病人能更快得到治療。

隨著輸液器一日型正式納入健保給付，OPAT與ACAH的導入門檻大幅降低。奇美此次示範模式，加上此次工作坊跨院所的高度參與，使這套模式已經不再只是創新，而是趨勢。黃建程醫師表示，「我們做的不是替代住院，而是讓醫療量能回歸最需要的地方。」

未來，奇美將持續以示範院所的角色，分享SOP、培訓課程與臨床經驗，協助更多醫院加速導入。在政策支持與臨床需求的推動下，院外靜脈抗生素治療與在宅急症照護，正逐漸成為全台醫療體系因應病床緊縮與急診壅塞的重要策略。奇美醫院已邁出關鍵一步，接下來，更多醫療院所也將共同推動這套能落實在宅醫療、並有效釋放醫療量能的照護模式，使其在全台逐步落實。這不僅回應人口老化與醫療人力不足的現實挑戰，也有助維持台灣長期以來在國際間備受肯定的醫療品質與制度韌性。

