輸美關稅底定台股續創高 新台幣收31.572元連3升

（中央社記者呂晏慈台北16日電）台積電法說報喜、台美關稅底定雙利多加持，台股今天再次締造收盤新高紀錄，熱錢回流之下，新台幣今天收盤收在31.572元，升2.1分，連3升，不過整體成交量不大，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至15.415億美元。

台股今天在台積電法說報喜、台美關稅談判拍板定案雙利多驅動下，展現驚人噴發力道，台積電盤中觸1750元締造新天價，加權指數最高衝上31475.22點，締造歷史新紀錄，終場指數收31408.70點，亦創收盤新高，同時成交量放大到新台幣8233.16億元，創史上次高。

廣告 廣告

台股氣勢如虹、續飆新高，吸引熱錢回流。三大法人今天買超台股369.04億元，其中外資及陸資買超399.16億元。

新台幣兌美元今天以31.57元開盤後，一度貶至31.6元，但隨後在台股多頭持續強攻、外資回補等因素助攻下，匯價由貶翻升，盤中最高31.523元，最終收盤31.572元，升2.1分。

外匯交易員指出，台積電昨日法說會獲市場認同，主要反映在股市上，新台幣全日交易仍偏平淡，主要全看外資表演。實際上，近年整體匯市幾乎都由外資主導，回顧台股從去年6月2萬2000點一路來到現在3萬1000多點，外資幾乎多賣超台股，匯市則呈現匯出，帶動新台幣從去年中高點一路來到現在的31.6元左右。

外匯交易員表示，基於美國降息、台灣經濟成長率高，以及台美貿易順差等因素，新台幣應該比較偏強，同時，倘若未來台股持續創新高，外資有回補壓力，當然就有可能湧現拋匯賣壓。此外，由於壽險業匯率會計新制今年正式上路，若壽險業降低避險部位，改成現貨直接操作，可能會使美元「易貶難升」，連帶牽動新台幣走勢，也是一個變數。（編輯：潘羿菁）1150116