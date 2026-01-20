輸美關稅降至15% 工具機業振奮：力拚谷底反彈

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台美關稅降至15%，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰今天表示，需透過雙軌擴張戰略掌握美國市場，工具機公會副理事長、三鋒機器工業董事長林松益指出，「消息振奮人心」，預期工具機產業可谷底反彈，也期盼匯率可追上，藉此有機會「超韓趕日」。

工具機公會上午舉行產業年度展望記者會，展望台美關稅底定後趨勢，陳紳騰分析，透過「重新訂價、奪回市占」，並且「對接人工智慧AI與半導體供應鏈」，協助工具機整機和零組件業者，掌握美國市場雙軌擴張戰略。

展望美國市場布局，陳紳騰說明，在台美對等關稅降至15%條件下，工具機產業要改變利潤導向思維，掌握價格談判新空間。針對美國AI半導體晶圓廠布局，業者可積極切入智慧工具機產品，爭取轉型與採購商機。

在台灣市場，陳紳騰表示，工具機暨零組件產業希望協助台灣所有跨產業出口到美國的業者，包括水五金、手工具、自行車、螺絲、扣件等產業，藉此帶動效應。

陳紳騰表示，工具機產業屬於產業上游，希望帶動台灣屬於隱形冠軍的製造產業，讓「大家一起好」。

展望全球市場應用，陳紳騰指出，資通訊和半導體產業成長前景可期，關稅變數逐漸明朗後，買家客戶需要新技術設備，美國市場可持續成長；在歐洲市場，包括航太無人機相關應用，甚至半導體在歐洲市場投資也有進展；東南亞投資也持續正向看待。

工具機公會副理事長、三鋒機器工業董事長林松益指出，台美關稅拍板，「非常高興聽到這個消息」，對於台灣工具機產業來說，是「利多」和「撥雲見日」。

林松益表示，工具機產業長期受到關稅等方面影響，現在開始可從谷底往上翻轉，有很多上中下游產業受到影響深遠，有些供應鏈重組升級，產業樂意看到關稅下調且不用疊加的結果，「消息振奮人心」。

林松益說，不只是美國市場，其他市場訂單詢問度非常高，美國當地經銷商及客戶，就持續觀望等待時機，等到關稅一底定，客戶紛紛把之前該下的訂單下下來，客戶、代理商、經銷商、製造商的使用成本有依據可計算，販售各方面有依據。

對於關稅底定是否會改善產業無薪休假的狀況，林松益說「這是當然」，他表示，工具機製造商是上游直接對美國客戶及經銷商，關稅環節一打開後，帶動整個產業鏈升級，台灣經濟會活絡起來。

至於新台幣匯率議題，林松益指出，台灣從2021年開始，由於日圓和韓元走貶，與日本和韓國等對手國工具機業者的貶值差距就持續擴大，儘管目前關稅降至15%且不疊加、與日韓競爭國立足點一致，但業界仍期盼匯率可與競爭國對手，站在好的立足點相互競爭，台灣工具機產業競爭力品質不輸對手，只是在一些制度例如匯率等層面，「有點挨打」。

他說，若匯率能追上，台灣工具機產業「超韓趕日」指日可待，今年會是工具機產業翻轉年的開始。

媒體問到之前中小企業產業鏈有「斷鏈」問題，林松益指出，從美中貿易戰、疫情、俄羅斯與烏克蘭戰爭、關稅變數以來，對工具機中下游供應鏈是很大的打擊，但台美關稅降至15%且不疊加底定後，「大家都好做事了」。

林松益表示，藉此工具機整體供應鏈和協力廠商有好的立足點，可以和國際社會競爭，最怕就是「不確定」，產業不敢下單觀望。

林松益指出，在關稅底定後，台灣工具機產業有機會把供應鏈再重組、再升級，把斷掉的供應鏈協力廠商拉回來，「現在還來得及」，把之前失落的那幾年「補回來」。

大詠城機械總經理謝宜軒接受記者採訪指出，台美對等關稅降至15%，對機械業來說是正向的訊息，「是光的訊號」，對廠商來說，「確定性」非常重要，後續業務可持續安排，加上與競爭對手國門檻「拉齊」，這個比之前狀況還好。

謝宜軒說，在台美關稅底定前，台灣機械和工具機業者出口至美國市場的關稅，不如日本韓國，現在拉齊就回到同一個水準。

對於政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元給予企業的融資額度，謝宜軒表示，目前還不確定細節，大詠城機械受惠客戶間接投資美國的效應，帶動大詠城機械設備採購。

在外銷市場布局，謝宜軒指出，目前外銷占大詠城機械整體業績比重約5成，其中歐美市場業績占比約25%。（編輯：楊蘭軒）1150120