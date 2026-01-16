輸美關稅15%！ 傳產「終於鬆口氣」：能撐過年關

鑄造鐵件工廠裡高溫作業。（圖／東森新聞）





台美關稅貿易談判拍板定案，就是15%，這對傳產業無疑是一劑強心針，本來以為年關難過，這下反而要開始忙碌備料生產，準備出貨。而台灣爭取到汽車零配件232關稅，最優惠待遇不超過15%，和大董事長就說相當振奮，出口會更有競爭力。

大型模具填進砂石，鑄造鐵件工廠裏頭高溫作業，外頭冷颼颼，這一年來真的是大洗三溫暖，各式零組件原本堆放在這裡，終於可望可以出貨了，因為本來擔心關稅可能來到40%，但現在終於塵埃落定降在15%，堆成山的零件要用巨無霸磁鐵吸起來，傳統鑄造廠這下終於鬆口氣。

廣告 廣告

鑄造廠業者王三華：「其實我們都做最壞打算，所以我們也不敢裁員，料也是有在備，只是不敢備太多，關稅穩定下來，我們就可以大膽備料，準備來開拓我們的市場。」

先切再磨才會亮，工具機產業終於看見一線曙光，甚至看好整條產業鏈有望再提升，正向看法今年第二季回溫，全年度目標成長5到10%。

揚眉吐氣的還有這一個產業，巨型機器手臂將塑料送入機台溶解後，再射進模具，只花90秒就能定型冷卻，好幾個步驟才能完成保險桿、汽車零組件。去年苦上加苦，當時受到232條款25％及原關稅2.5％疊加影響，銷美關稅高達27.5％，相較於競爭對手日本、韓國只需15％，差距高達12.5％，如今終於拉成平手。

汽車零組件業者沈國榮：「這個對很多的產業都是振奮人心的消息，而且大家從2025年4月談到關稅開始，到2025年5月2日匯率大升值，等於大家被嚇壞。」

工具零組件利潤有限，成本控管錙銖必較，但關稅議題只能暫時喘口氣，傳產業未來勢必得轉型，才能真的關關難過關關過。

更多東森新聞報導

台美關稅底定 供應鏈投資、232條款優惠重點一次看

美商務部長稱「將4成半導體產能移美」 藍轟「德公移山群」

神山衝鋒+關稅降不疊加 台股爆噴逾620點

