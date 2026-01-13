輸賴瑞隆0.6百分點 邱議瑩錯失高雄市長選舉回應了

邱議瑩以0.6個百分點在初選中落敗。（圖／翻攝自登真-邱議瑩臉書）





2026縣市長選舉將在年底登場，各政黨展開布局，今（13）日民進黨公布高雄市長初選結果，立委賴瑞隆以0.6個百分點險勝邱議瑩，預計下週黨中央將會進行提名。對此，邱議瑩表示，團隊已盡了最大的努力，也恭喜賴瑞隆委員，「未來，我會繼續為高雄努力。」

邱議瑩在臉書發文，面對初選結果，要誠摯感謝所有支持者與團隊夥伴，大家都已盡了最大的努力，同時恭喜賴瑞隆委員，並感謝許智傑、林岱樺2位優秀的同志，強調她與大家以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範，「未來，我會繼續為高雄努力。」

廣告 廣告

針對初選結果，賴瑞隆首先感謝市民的託付和戰友一路相挺，，他已和3位同事通過電話，謝謝他們給予的鼓勵支持，大家在初選過程相互砥礪，用各自方式為高雄全力以赴，強調唯有團結才能守住高雄、延續光榮，「初選的終點也是責任的起點，會努力承擔重責大任，讓高雄成為勇敢逐夢充滿希望的城市。」

現任市長陳其邁則表示，這次黨內初選的4位候選人都非常優秀，每個人都值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

更多東森新聞報導

快訊／賴瑞隆將出戰選高雄市長！國民黨柯志恩：君子之爭

快訊／初選民調0.6個百分點險勝！賴瑞隆：感謝市民託付

綠高市長初選1/12民調「4選將衝刺」！ 最快1/13曝結果

