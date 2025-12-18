輸銀：中東歐融資基金已核貸22案 助降低關稅衝擊

（中央社記者呂晏慈台北18日電）輸出入銀行表示，因應美國關稅政策，中東歐融資基金有助企業分散生產基地並降低關稅衝擊，自2022年以來迄今已成功核貸22件合作案件。

國發會2022年宣布成立中東歐融資基金，力推台歐雙邊產業合作，並由輸出入銀行擔任執行單位。根據輸銀公布資料，迄今已有22件融資案，包括立陶宛7件、捷克4件、波蘭4件、匈牙利2件、斯洛伐克2件、斯洛維尼亞1件、奧地利1件、保加利亞1件。

輸銀16日舉辦說明會向廠商分享最新資訊，並於今天發布新聞稿，鼓勵台灣與中東歐當地廠商多加運用中東歐融資基金方案。

廣告 廣告

輸銀總經理謝富華表示，近期因應美國關稅政策，全球供應鏈加速調整，中東歐融資基金方案有助企業分散生產基地、降低關稅衝擊，並強化企業布局歐美市場的能力，為台灣企業在國際貿易舞台上創造更多競爭優勢與發展機會。

外交部歐洲司司長黃鈞耀提及，中東歐地區擁有逾1億人口的市場規模，教育水準高，具備優秀科技及工程人才。在全球經貿環境快速變遷下，企業已難以高度依賴單一市場及生產基地，中東歐市場具高度發展潛力，可望為台灣企業帶來多元商機。

中華經濟研究院副研究員魏聰哲會中以「台灣無人機產業發展動向與國際合作」為題演講，他表示，隨著人工智慧（AI）應用普及、地緣政治風險升溫，以及自然災害與疫情頻發，無人機已成為全球高度關注的產業。

魏聰哲表示，近年台灣無人機產業出口表現亮眼，今年前11月出口金額達7653萬1274美元、年增2401.44%；除與美、日等民主國家深化合作外，波蘭、捷克等中東歐國家亦為重要發展據點，未來應強化與民主國家市場的鏈結，形塑非紅民主供應鏈，透過海外創新研發與突破非關稅障礙，降低美國關稅政策衝擊。（編輯：楊凱翔）1141218