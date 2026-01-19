輸錢懷疑被詐賭 醉男爆走衝檳榔攤砍傷牌友

警方在檳榔攤附近找到鄭姓嫌犯，全身酒氣，還聲稱自己是被打的。（圖／東森新聞）





花蓮一名男子喝的醉醺醺，竟然持刀衝進檳榔攤，攻擊朋友的頸部，還好只受到輕傷。原來男子不滿打麻將輸錢，懷疑被朋友設局詐賭，心生不滿，持刀攻擊朋友就落跑，最後還是被警方逮到，依殺人未遂送辦。

檳榔攤門口有一群好友正在聊天，此時身穿黑衣戴白帽的鄭姓男子手持利器走進來，直接勒住一名黃姓男子，還朝他脖子攻擊，當下所有人驚呼尖叫，幸好其他友人，立刻出手拉開兩人，將攻擊者制伏。

警方vs.檳榔攤民眾：「刀子在這裡，（誰動刀的），他住超商斜對面的巷子，（跑回去了是不是），對對對。」

還在檳榔攤的友人們餘悸猶存，鄭姓男子的短刀被奪下後，立刻倉皇逃逸。警方vs.檳榔攤民眾：「我們在這邊聊天，他就先動手，然後包包拿這一支，（我有看到），他背的包包拿這支出來。」

原來兩人早就相識，持刀攻擊的鄭姓男子經常與黃姓男子打麻將，卻陸續輸了4萬多元，認為自己牌技不差，懷疑黃姓男子夥同其他兩人聯手詐賭，12日下午四點多，喝了酒心生不滿，就跑到黃姓男子經常喝酒的檳榔攤，趁他不備持刀攻擊，雙方爆發扭打。警方vs.鄭姓男子：「我被人打，（怎麼被人打），我不知道啊，（你是去檳榔攤嗎，在檳榔攤那裡），對，（你朋友你們認識），他打我啊。」

警方在檳榔攤附近找到鄭姓嫌犯，全身酒氣，還聲稱自己是被打的，矢口否認持刀傷人。吉安分局仁里所長黃泰俊：「鄭姓犯嫌持小刀攻擊黃姓男子，造成黃男頸部和手部有多處刀傷，送醫治療已無大礙。」

幸好被害人無生命危險，鄭姓男子喝茫失控，為輸錢砍好友，最後被帶回警局，依殺人未遂偵辦。

