輸錯價格！4星飯店僅花900預定成功 業者霸氣認賠

業者標示價格錯誤，霸氣認賠。（圖／翻攝自南科贊美酒店臉書）





台南市善化區一家四星級飯店「南科贊美酒店」近日因訂房平台價格設定錯誤，將原價3000多元的客房，在訂房平台上誤標為僅900多元，飯店發現時已有旅客完成訂房。對此，業者選擇「認賠不加價」，仍依照原訂價格讓旅客入住，強調誠信比價格更重要。

飯店表示，櫃檯同仁發現異常房價時，後台訂單已經成立，甚至有旅客入住時笑問「這個價錢怎麼這麼便宜」。經全面檢查後，確認為系統設定疏失。由於標錯價屬於飯店責任，業者決定不調整、不加價，也不向旅客補收差額，讓訂房旅客安心完成住宿。

設定錯誤慘賠 大氣稱旅客「除錯英雄」

南科贊美酒店也在臉書粉專以幽默方式說明事件經過，強調信任比價格更重要，並感謝旅客主動提醒，讓飯店及時修正內部設定。業者指出，未來將加強系統檢核流程，避免類似狀況再度發生。

此外，飯店還特別為這名幸運旅客準備了一張卡片，以「除錯英雄」形容對方，感謝協助發現問題，並祝福旅客與家人享受這趟意外的驚喜旅程。

