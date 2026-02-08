輻射值超標 南投18噸垃圾暫置

南投縣埔里鎮7日發生外運垃圾因「輻射值超標」遭焚化廠退運事件，由於是南投縣首度出現此狀況，清潔隊又未配備輻射偵測儀器及相關專業人員，加上適逢周日公務機關休假，重達18噸的垃圾只能暫置於垃圾堆置場，等待進一步釐清來源與處置方式，讓第一線清潔人員相當為難。

埔里鎮日前外運3車垃圾，其中1車在進入焚化廠前，於入口處遭偵測到輻射值超標，整車因此遭退回。原本依流程應在下班前卸除垃圾，並透過輻射偵測儀逐一檢查來源，但因臨時無法借調相關儀器，只能暫置等待周一上班日再行處理。

埔里鎮清潔隊長陳俊宏無奈表示，「過去從未發生垃圾因輻射值過量遭退運情況，後續將與縣府環保局討論相關處置方式。」據了解，部分工業用或醫療廢棄物可能殘留輻射源，但依法這類廢棄物不得混入一般家庭垃圾清運。至於此次退運所衍生的相關費用，陳俊宏坦言，目前仍無法確定。

南投縣環保局長李易書表示，「清潔隊員已初步翻找過，但暫時未發現可疑物品。」他指出，多數焚化廠為防止醫療用品或特殊廢棄物混入一般垃圾，入口皆設有輻射偵測設備，一旦偵測異常即會拒收。

近年南投縣多次發生事業廢棄物亂倒及垃圾處理困境，尤其垃圾外運時因混入不當物品遭退運，清潔隊員都必須逐袋查驗分類，增加工作難度，不僅影響環境，也讓清潔隊面臨更多安全與處理壓力。

李易書也呼籲，民眾切勿將醫療、工業等特殊廢棄物混入一般垃圾中，以維護清潔人員與公共安全。