輻射冷卻來襲！新竹縣低溫特報 氣溫恐跌破10度

中央氣象署今（15）日下午4點31分發布低溫特報，受輻射冷卻影響，明（16）日清晨新竹縣局部地區有10度以下氣溫發生機率，已針對該縣發布黃色燈號寒冷警報。氣象署提醒民眾注意保暖措施，並留意日夜溫差變化。

中央氣象署今（15）日下午4點31分發布低溫特報，明（16）日清晨新竹縣局部地區有10度以下氣溫發生機率。（圖/氣象署提供）

根據氣象署發布的低溫特報內容，新竹縣為此次低溫警報的主要影響區域，預計16日清晨將出現10度以下低溫。氣象署表示，黃色燈號代表平地最低氣溫攝氏10度以下，早晚天氣寒冷，民眾應特別注意防寒。

氣象署在注意事項中特別提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具時應注意室內通風及用電安全。同時呼籲民眾留意早晚低溫可能導致呼吸道及心血管疾病，並關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒措施。

氣象署說明，連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。低溫特報中的平地係指海拔200公尺以下區域，縣市燈號為該縣市平地最嚴重燈號。

