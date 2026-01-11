輻射冷卻加成！ 吳德榮：清晨低溫跌破9度、白天回暖日夜溫差大





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(11日)各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率。白天氣溫變化不大，今晚、明晨因「輻射冷卻」加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下。今日各地區氣溫如下：北部10至20度，中部9至23度，南部10至24度，東部13至20度。

吳德榮指出，明(12日)白天起至週五(16日)各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱；但因「輻射冷卻」偏強、連日的早晚、氣溫仍偏低，日夜溫差很大。家中若有年長者及心血管疾病患者，仍需悉心關照，以保安康。週六(17日)東半部水氣增多，西晴東轉偶雨、氣溫續升。

吳德榮表示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋「1月颱」侵台，未曾發生過。但對台灣是否會有間接影響？各國模擬還在調整、應續觀察，言之過早，也是枉然。

