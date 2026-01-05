輻射冷卻助攻！6縣市低溫特報 明晨凍破10度

即時中心／高睿鴻報導受強烈大陸冷氣團影響，今（3）天台灣多地雖轉晴、轉乾，但空氣依舊寒冷；據氣象署資訊，今晨的連江、雲林、嘉義、南投、金門等多個觀測點，都測到低於8度的氣溫。氣象署預報員林定宜說明，目前這波冷氣團將逐漸減弱，因此明（4）日多地有機會回暖；但緊接著，後（5）天又有另一波強烈冷氣團南下台灣，首先受衝擊的北台灣，將再次出現明顯降溫的情形。從雷達回波圖來看，林定宜分析，除了東部海面較零散的回波以外，目前台灣上空幾乎晴朗，所以各地天氣普遍相當不錯。相較於昨日，他也指出，今天的水氣明顯減少許多，除了基隆北海岸、東部及恆春半島，恐出現零星短暫陣雨，其餘地方幾乎都是晴到多雲。但林定宜也提醒，中南部日夜溫差會較大，今天甚至達到10度以上，民眾應特別留意，尤其早出晚歸必須添加衣物。至於雲圖，林定宜則指出，現在黃海南部至東海附近、以及台灣周圍一帶，出現了明顯的「胞狀雲系」；他說明，這種特殊的景象，主要出現於冷空氣正在經過較暖的海面，就會形成這種對流雲系。甚至，有明顯的「一條一條」形狀，叫做「雲街」，就是冷空氣移動的方向。林定宜續指，今天就是受強烈大陸冷氣團影響，源源不絕的冷空氣進入台灣，導致多地氣溫偏低；但也因乾冷空氣，除了雲量較多的東部以外，其餘多地皆相當晴朗。氣象署預報員林定宜。（圖／民視新聞）另一方面，雖然此波冷氣團，預計將於明天減弱、致使氣溫回暖，但5日又有另一波冷氣團南下；高壓中心目前大概位於華東至華中附近一帶，前緣高壓梯度將於5日晚上抵達台灣、預計6日持續影響台灣附近，所以林定宜說，5至6日就是下一波強烈冷氣團南下影響的過程。此外，7至9日又會有東北季風影響，因此那幾天的冷空氣都會影響較大，氣溫基本上都會偏低。至於明天的天氣，林定宜表示，預計水氣偏少、環境偏乾；僅東部地區、恆春半島可能有些零星短暫雨，西部則主要是晴到多雲。但5日、6日這兩天，北部及東部有機會出現局部或零星短暫陣雨；特別是5日，林定宜說，竹苗附近有一些零星短暫雨，但中南部地區仍可維持多雲到晴的天氣。氣象署預報員林定宜。（圖／民視新聞）氣溫方面，林定宜則表示，今天的日夜溫差開始擴大、明天持續增加；尤其是整個西部地區，溫差都會比較大，中南部地區的溫差甚至恐超過10度。他直言說，主要是因為清晨有輻射冷卻效應，白天之後，溫度會迅速回升。至於5日及6日這兩天，林定宜表示，由於另一波大陸冷氣團逐漸南下，過程中全台溫度也會逐步下修；一開始是北部、東北部降幅較明顯，而中南部地區則是7日至9日這段期間，溫度顯著下降。屆時，中南部將面臨乾冷天氣、日夜溫差會較大，因為清晨有輻射冷卻效應；故他也特別提醒，若早出晚歸，應特別留意添加衣物。原文出處：快新聞／明天回暖「是暫時的」？下一波強烈冷氣團逼近 再次轉冷時間曝光 更多民視新聞報導雙柯會後綠白合有譜？蘇巧慧「語重心長」這樣說柯文哲為《人工生殖法》拜會朝野立委 林楚茵酸：推修法卻卡預算柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活

