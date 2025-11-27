輻射冷卻及地形影響 新竹關西凌晨低溫10.5度

（中央社記者張雄風台北27日電）據氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為新竹關西攝氏10.5度，主因是地形及輻射冷卻影響。氣象專家吳德榮說，明天起連3天清晨、因輻射冷卻加成、部分平地仍出現12度左右低溫。

根據中央氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為新竹縣關西鎮10.5度、花蓮縣壽豐鄉12.6度。

氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，該測站昨晚入夜後溫度就快速下降，約在凌晨3時至4時之間氣溫都維持10.5度多，太陽出來之後才逐漸回溫，主要原因是地勢稍高及輻射冷卻影響，也是入秋以來測到最低氣溫，但由於是自動站，故不列入紀錄。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，各地區平地的最低氣溫約在13至16度，另外因南方雲層系接近，恆春半島明顯降雨。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風挾南方水氣，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨的機率，恆春半島降雨明顯，其他地區雲量略增；白天北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天水氣東移，天氣好轉；29、30日大陸高壓影響，連續3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大；連3天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將出現12度左右的最低氣溫。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，12月1、2日颱風天琴外移的高層雲系通過、雲量略增、偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降；12月3日另一波東北季風南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台灣轉涼。

吳德榮提到，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，天琴進入南海後已增強為中度颱風，向西北西前進，持續增強，第3天起動向的不確定性擴大，但無侵台機率。（編輯：方沛清）1141127