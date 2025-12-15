輻射冷卻回馬槍！新竹關西9.3度 白天回暖溫差大

氣象署發布低溫特報，今天（16日）清晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，新竹縣請注意。（圖：氣象署網站）

輻射冷卻影響，氣象署發布低溫特報，今天（16日）清晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，新竹縣請注意。今晨本島平地最低溫：新竹縣關西鄉9.3度。

氣象署表示今天各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、臺東及恆春半島有零星短暫雨；白天高溫將進一步回升，中部以北及東半部地區24至26度，南部地區約27度，夜晚清晨天氣仍稍冷，低溫在中部以北及宜蘭為14至16度，南部及花東地區17至18度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度則會較低一些，西半部日夜溫差大，早出晚歸應注意適時增添衣物以免受涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至21度，馬祖晴時多雲，14至18度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天持續晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫明顯回升，白天舒適微熱、晚偏涼，日夜溫差大。週三、週四西半部晴朗，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。週五有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他局部平地偶有零星飄雨機率。

吳德榮提醒週六雲層增厚、降雨有增多趨勢；週五、週六各地白天舒適、早晚偏涼。下週日另一波「東北季風」冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼。下週一迎風面轉乾、天氣漸好轉。