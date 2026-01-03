輻射冷卻威力仍在！新竹關西清晨4.8度 週三起防首波寒流來襲

氣象署針對20縣市發布低溫特報，提醒民眾注意保暖。 圖/中央氣象署

[Newtalk新聞] 強烈大陸冷氣團逐漸減弱，不過清晨輻射冷卻效應顯著，各地氣溫仍然偏低，根據中央氣象署觀測顯示，今（4）日清晨新竹縣關西鎮測得全台最低溫僅4.8度，寒意十足，另外氣象署也針對20縣市發布低溫特報，新竹縣、苗栗縣有6度以下低溫發生的機率，亮起橙色燈號；新北市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及金門地區，則有 10度以下低溫發生的可能，提醒民眾注意保暖。

廣告 廣告

此外，陸上強風特報也同步生效，4日清晨至5日晚間，苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、屏東、台東（含綠島）、澎湖及連江等地，局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，沿海與空曠地區需留意強風影響。

天氣方面，今天整體型態晴朗穩定，陽光露臉，適合把握假日外出活動，不過氣象署提醒，明（5）日將有另一波冷空氣南下，雲量逐漸增多，部分地區不排除再度出現降雨情形。這波冷空氣影響時間偏長，明後天氣溫將逐步下滑，週三深夜至週六清晨在輻射冷卻加乘下，早晚低溫有機會再度跌破10度；若台北地區輻射冷卻條件明顯，冷空氣強度甚至可能由「強烈大陸冷氣團」調整為「寒流」等級。

氣象署指出，今晨受輻射冷卻影響，各地普遍寒冷，白天在陽光作用下氣溫回升，但西部及東部日夜溫差明顯，低溫方面，中部以北及東北部約10至12度，南部及花東地區約14至16度；其中新竹、苗栗局部空曠地區及近山區平地，有6度以下低溫發生的機率，新北、桃園、南投、雲林、台南、宜蘭及金門，則有10度以下低溫風險。

白天高溫方面，中部以北及東半部約21至23度，南部可達24度左右，整體天氣偏乾，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨，離島地區方面，澎湖晴時多雲，氣溫16至19度；金門晴時多雲，11至18度；馬祖晴時多雲，9 至14度。東北風持續偏強，苗栗至台南沿海、台東、恆春半島，以及澎湖、馬祖、綠島，局部地區仍有平均風6級以上或陣風8級以上的機率，戶外活動及行車應特別注意安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

強烈冷氣團肆虐！雲林古坑清晨下探7.3度 19縣市低溫特報

中南部比北部還冷！鄭明典：高雄、台南首度列入輻射冷卻低溫