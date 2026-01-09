輻射冷卻影響！氣象署籲「日夜溫差達12度」！2族群應提高警覺

近來受輻射冷卻影響，夜晚和清晨總是冷颼颼，讓許多早出晚歸的民眾十分有感，對此中央氣象署說明，輻射冷卻常發生在空曠的郊區，輻射冷卻明顯的夜晚，溫差甚為劇烈，會威脅體溫調節能力較弱族群，請年長者、嬰幼兒的照護者要提高警覺，多注意協助保暖。

氣象署在臉書發文表示，雖然到明天（10日）清晨強烈冷氣團減弱，白天溫度有所回升，夜裡、清晨卻是過去小寒以來最冷的時刻，清晨普遍低溫在12度左右，而輻射冷卻現象明顯的地區，甚至可以來到10度左右，甚至更低；台南以北、宜蘭、花蓮「內陸、近山區、縱谷、局部空曠地區」低溫可能達8～10度；苗栗以北、宜蘭「內陸、近山區、局部空曠地區」低溫有可能出現7～9度，但白天溫度又會爬升到19（北東）～25（中南部）度，日夜溫差達8～12度，溫度變化十分劇烈，家裡有老人、小孩務必要特別留意。

氣象署表示，時節進入秋冬，冷空氣南下，但體感卻不是整天都一樣冷，有時白天感覺稍涼、甚至溫暖，但一到清晨溫度卻驟降，甚至會出現如攝氏6.7、7.9度等彷彿寒流、強烈大陸冷氣團來襲下才會出現的數字，對此氣象署解釋，日夜溫差大的主要原因和輻射冷卻有關；當沒什麼水氣、晴朗乾燥時，輻射冷卻就會十分明顯。

氣象署指出，輻射冷卻作用明顯的條件包括：

夜空晴朗無雲，地面發散之輻射熱直抵高空、逸散，具體來說，就如同睡床上沒蓋被，體溫往外一直散、一直冷一般。

地表風弱，冷空氣更容易聚集在地表，感受更冷。

氣象署近一步解釋，通常輻射冷卻在空曠的郊區最明顯，因為都會區多建築、容易吸熱，並且人工熱源多，輻射冷卻相對就弱一些。

撰稿：吳怡萱





