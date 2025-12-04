輻射冷卻影響！全台急凍13測站不到14度 馬祖最低溫僅11.4度

今(4)日持續受到東北季風挾冷空氣南下影響，各地氣溫明顯轉涼 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 今（4）日持續受東北季風挾冷空氣南下影響，各地明顯降溫，清晨有 10 個測站低溫不到 14 度，其中最低溫在馬祖的 11.4 度，本島低溫則在雲林古坑的 12.6 度，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，受輻射冷卻效應影響，局部沿海空曠地區降溫更加顯著，今日白天北部、宜花高溫只有 18～21 度。

「林老師氣象站」指出，今日持續受到東北季風挾冷空氣南下影響，各地氣溫明顯轉涼；加上環境水氣逐漸減少，輻射冷卻效應發酵，局部沿海空曠地區降溫更加顯著，尤其是在清晨階段。

今日白天，北部及宜花地區的高溫還是起不來，預估也只有攝氏 18～21 度之間，而中南部及台東地區的高溫則略降至攝氏 24～26 度之間；不只是，日夜溫差明顯，南北溫差也會增大，早出晚歸及南來北往的朋友應加強注意氣溫變化。

根據氣象署資料，截至今日上午 11 時，清晨有 10 個平地測站低溫不到 14 度，其中最低溫在馬祖為 11.4 度，本島低溫責在雲林古坑的 12.6 度；今晨高山也有 5 個測站氣溫不到 0 度，分別為玉山零下 5.3 度、玉山風口零下 3.4 度、桃山零下 1.4 度、奇萊稜線和雪山東峰都是零下 0.5 度。

另外，「林老師氣象站」也解釋，所謂的輻射冷卻效應，通常是指地表向大氣或外太空以「紅外線長波輻射」方式散失能量，而使得地表溫度降低的現象。在夜間，當太陽不再供應短波輻射，地表的熱量持續被向外輻射掉，環境溫度就會下降，這個過程就叫做「輻射冷卻」。

如果有以下幾種情形，輻射冷卻效應會更加明顯，也就是降溫會更加顯著：第一、當天空無雲，clear sky 最佳，長波輻射可直接向外太空散逸，地表降溫最多；第二、空氣乾燥時，環境水氣少，空氣中的水蒸氣也是一種溫室氣體，能吸收並重新輻射熱能，阻止地表快速冷卻。

第三、風速弱，環境屬於穩定大氣，冷空氣積在地面附近，不容易被混合帶走；第四、夜長時刻，也會使得輻射散熱作用時間更久，例如：冬季；第五、地表熱容量小，例如在大範圍的沙地或草地，散熱快、降溫快，轉為涼冷感受最為顯著。

受到輻射冷卻效應影響，局部沿海空曠地區降溫更加顯著，今日白天北部但宜花高溫仍只有18至21度。 圖：取自林老師氣象站

今晨高山也有5個測站氣溫不到0度。 圖：取自氣象署