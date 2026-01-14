輻射冷卻影響 各地早晚偏冷

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(14)日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至15度，花東地區低溫約16至18度；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，11至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。

氣象署指出，東北風偏強，新北、桃園、臺中、彰化、臺東、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。此外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山客請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害。

氣象署說，位於菲律賓東方海面的低氣壓，已於今日清晨2時增強為熱帶性低氣壓，預計未來路徑朝西北方向前進，對臺灣無直接影響。

