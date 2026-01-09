輻射冷卻影響 夜晚清晨留意低溫

台北二二八公園（圖／資料照）





中央氣象署表示，今(9)日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大。

氣象署指出，各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨；近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。

離島天氣：澎湖多雲時晴，15至16度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，8至11度。

氣象署說，東北風偏強，新竹至臺南、恆春半島沿海或局部空曠地區及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面風浪較大，沿海活動請注意安全。

