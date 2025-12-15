輻射冷卻影響！新竹縣16日清晨恐出現10度以下低溫

根據中央氣象署今（15）日晚間10點27分的最新報告，受輻射冷卻影響，新竹縣於明（16）日清晨有機會出現10度以下的低溫，氣象署已發布低溫黃色燈號警報，提醒民眾注意，需特別留意保暖措施及日夜溫差。

因輻射冷卻影響，新竹縣於明（16）日清晨有機會出現10度以下的低溫，氣象署已發布低溫特報黃色燈號。（圖/氣象署提供）

氣象署建議民眾在使用瓦斯熱水器及電暖器具時，應確保室內通風及用電安全。此外，早晚低溫可能引發呼吸道及心血管疾病，特別是對於老人、遊民及弱勢族群，應加強關懷並採取避寒措施。農作物及水產養殖業者也需注意可能的寒害。

延伸閱讀

國政茶敘後向全民發表談話 賴清德批：國會濫權立法是對民主的侵蝕

批賴清德和卓榮泰毀憲亂政二人組 柯志恩：乾脆學尹錫悅宣布戒嚴

行政院不副署！蔡正元指違反2民主鐵律籲：在野彈劾賴清德