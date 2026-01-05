輻射冷卻影響 6日清晨6縣市防10度以下低溫

（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署今天發布低溫特報，輻射冷卻影響，明天清晨至上午台中、南投、雲嘉南、高雄等6縣市防攝氏10度以下低溫；預估7日至10日中部以北、宜蘭夜晚清晨平地低溫約9至14度。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，輻射冷卻影響，明天清晨至上午台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市可能有10度以下氣溫發生。

氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，今晚至明天強烈大陸冷氣團南下，今晚明晨各地平地低溫普遍約10至14度，明天白天北部、宜蘭高溫約15至16度，中部19至21度，南部22至24度。

鄭傑仁指出，7、8日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，9、10日雖然強烈大陸冷氣團稍減弱，但輻射冷卻效果偏強，預估7日至10日中部以北、宜蘭夜晚清晨平地低溫約9至14度，南部、花東約13至16度，局部地區可能會再低2度左右；高溫部分，北部、宜蘭約16至18度，中南部約21至24度。

鄭傑仁表示，11、12日轉東北季風影響，水氣偏少、夜晚清晨輻射冷卻仍偏強，北部高溫有機會回到20度，但西半部局部地區日夜溫差可能達10至13度。

降雨部分，鄭傑仁提到，明天東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部為局部短暫雨後多雲；7日轉乾，預估7日至10日各地大多為多雲到晴；11、12日基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨。

鄭傑仁補充，強烈大陸冷氣團影響期間，由於水氣偏少，因此高山較難有機會降雪。（編輯：張雅淨）1150105