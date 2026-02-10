輻射冷卻明早再發威 10縣市低溫特報跌破10度

中央氣象署今（10）日下午發布低溫特報，輻射冷卻影響，明（11日）晨至上午氣溫偏低，局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

11日早晨至上午，低溫特報黃色燈號區域包括桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、花蓮縣、金門縣。

氣象署表示，今天清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低，低溫普遍在11至147度，局部近山區平地或河谷有來到10度以下，感受寒冷，不過白天起太陽加熱，各地氣溫回升，白天高溫可來到22至24度，南部溫度會再更高一些，感受溫暖舒適。

不過早晚寒冷白天溫暖，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增加衣物以免著涼；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島雲量稍多，偶有零星降雨機率。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，明天一道鋒面快速掠過，東北季風再度增強，不過這波水氣偏少、冷空氣量不多且影響時間短，因此溫度大致持平，周五（13日）之後就會大幅回暖。

