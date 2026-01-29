輻射冷卻發威新竹低溫7.5度！天氣風險示警：週末變天濕冷至下週一

[Newtalk新聞] 把握短暫回暖空檔，週末天氣將面臨劇烈轉變。受輻射冷卻影響，今晨平地最低溫出現在新竹關西僅7.5度。專業氣象粉專《天氣風險》指出，明晚起鋒面與冷空氣接力報到，週末(1/31-2/1)全台轉雨且顯著降溫，高山甚至有降雪機會，濕冷天氣將持續至下週一才逐漸緩解。





隨著乾空氣移入及中層高壓脊通過，今(29)日清晨出現明顯的輻射冷卻效應。天氣風險說明，竹苗一帶測站低溫普遍在8至10度間，最低溫落在新竹關西7.5度，其次為苗栗頭屋8.5度；中部則以雲林古坑10.4度最低。台北站清晨一度降至15.5度。

天氣風險表示，今(29)日東北季風隨高壓出海而減弱，風向轉為偏東風，中層轉為暖平流，「預期是天氣較為穩定的一天」。西半部多雲到晴，東半部偶有零星雨；氣溫方面，北部及東半部回升至20至23度，中南部可達23至26度以上。明(30)日受地面高壓迴流影響，轉為偏南風，氣溫將持續偏暖，南部高溫上看27度。不過，天氣風險也提醒，明(30)日中部以北及東北部雲量將增多，西半部清晨亦有局部霧發生機會，日夜溫差仍大。





天氣變化將在週末顯現，天氣風險進一步強調，週六(31日)隨著鋒面建立並通過台灣上空，加上南支短波槽移入，「週六這一天將會是天氣有比較明顯轉變的一天」。預估苗栗以北到大台北、宜蘭自週六上午起就有短暫陣雨，下半天雨勢轉趨明顯，並擴大至中部及花東地區，北部及東北部山區須留意局部較多累積雨量，南部山區亦有局部短暫陣雨，平地則轉為多雲到陰。





週日(2/1)至下週一(2/2)天氣最為不穩定。天氣風險分析，受底層強東北季風及華南中層水氣通過影響，中部以北、東半部及南部山區將持續有雨。特別值得注意的是，週日至下週一之間，冷空氣很強，3000公尺以上的高山，氣溫會掉到0度以下。配合中層低溫與水氣，中北部高山地區不排除有局部冰霰或降雪出現的機會。





在氣溫方面，天氣風險氣象分析師吳聖宇指出，週六白天因降雨影響，北部高溫略降至18至21度。隨著冷空氣南下，週日氣溫將進一步下滑，「預期將會有比較溼冷的感覺，越往北越明顯」。週日至下週一，北部及東北部白天高溫僅15至17度，夜間都市地區低溫約13至15度，空曠地區可能下探10至13度；南部及花東低溫則在15至17度左右。





這波濕冷天氣將持續至下週一晚間，屆時水氣才會逐漸減少。天氣風險提醒，下週二(3日)白天起東北季風減弱，乾空氣移入，天氣才會轉趨穩定，氣溫也會隨陽光露臉而回升。週末至下週一期間，水氣多且偏向濕冷，「預期仍會是變化感受較明顯的一次過程」，民眾安排戶外活動需特別注意保暖及雨具準備。

