輻射冷卻發威西半部低溫探9度 白天回暖週六新一波冷氣團南下

今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，不過由於水氣減少，受到輻射冷卻影響，清晨西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施。

氣象署針對台南以北、宜蘭、花蓮和金門發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率，全台低溫約9至14度，中部以北局部空曠地區更有機會跌破9度。雖然白天起冷空氣減弱、氣溫略為回升，但短暫的好天氣僅持續到週六，週六晚間將有新一波大陸冷氣團接力南下。

早晚凍人 白天回暖有感

今日白天起強烈大陸冷氣團將逐漸減弱，氣溫稍微回升，根據氣象署資料，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。

降雨方面，今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨，不過由於水氣偏少、天氣晴朗，輻射冷卻效應會導致日夜溫差極大，尤其西半部，請適時添加衣物。

氣象署提醒，這種「早晚凍人、白天暖和」的天氣型態會一直持續到週六白天，農民朋友也需嚴防霜害對作物的影響。

週六晚新波冷空氣襲台 下週一前再轉冷

然而，經過短暫回溫後，另一波大陸冷氣團預計在週六（10日）晚間報到，並持續持續影響至下週一（12日）清晨。

週日（11日）全台將再度轉冷，北部及宜蘭白天高溫將下滑至16、17 度，中南部低溫則落在14至16度左右。

隨著新一波冷氣團南下，迎風面水氣也會略微增多。週六晚間至週日，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島將有零星短暫雨，其他地區則維持多雲到晴的天氣。