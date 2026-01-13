輻射冷卻發威！今夜明晨急凍 下波冷氣團南下時間曝

受到輻射冷卻影響，今（13）日晚間到明（14）日早晨全台各地轉冷。（示意圖／東森新聞）





受到輻射冷卻影響，今（13）日晚間到明（14）日早晨全台各地轉冷，部分縣市最低溫可下探個位數。中央氣象署表示，週四（15日）起大陸冷氣團減弱，各地稍回暖，西半部日夜溫差大，直到下週二（20日）大陸冷氣團再度南下。

前氣象局長鄭明典今天下午發文，分析今晚明晨輻射冷卻低溫強度。鄭明典表示，西半部雲量極低、相對濕度也偏低，決定輻射冷卻強度的變因就剩下風速；台灣目前北部風向是西北風，將會逐漸轉成北風、再轉為東北風，今天午夜過後可能變為偏東風。鄭明典分析，這樣的條件下，西半部風速也會減弱，有很高的機率出現明顯的輻射冷卻低溫。

本週大陸冷氣團減弱

根據中央氣象署粉專「報天氣」指出，明天受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴；週四（15日）到週五（16日）由於大陸冷氣團減弱，但還是受輻射冷卻影響，各地早晚仍是偏冷，西半部日夜溫差還是偏大。

下一波大陸冷氣團預計南下時間

中央氣象署發布資料顯示，下週二（20日）大陸冷氣團再度南下，中部以北、東北部地區再轉冷，其他地區早晚都偏冷。下週三（21日）起因冷氣團影響，各地天氣偏冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

