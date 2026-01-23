輻射冷卻發威！先急凍再回溫 下週冷空氣再報到

24日清晨仍受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，新竹以南局部地區仍有跌破10度的機會。（圖／東森新聞）





冷空氣逐漸減弱，不過24日清晨仍受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，新竹以南局部地區仍有跌破10度的機會。白天氣溫回升，但水氣增加，北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，並不排除出現較大雨勢。明（25）日至下週一（26日）水氣逐日減少、氣溫回升，各地天氣相對穩定；不過下週二（27日）起天氣明顯轉變，鋒面通過、華南水氣東移，加上東北季風或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭雨區擴大，並將迎來一波降溫，高山也有機會再度降雪。

依據中央氣象署臉書資訊顯示，24日清晨仍有輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部低溫約11至15度，花東約16至17度，其中新竹、苗栗、南投及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生的機率。白天氣溫回升，桃園以北及東半部雲量偏多，高溫約18至21度，新竹以南高溫可達23至26度。降雨方面，環境風場轉為偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢機率，大台北平地及西半部山區亦有零星降雨，桃園以南平地則為多雲到晴。

明（25）日環境持續偏東風，水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢的可能，大台北地區亦有零星降雨，桃園以南為多雲到晴。下週一（26日）風向轉為偏東南風，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。氣溫方面，低溫回升至中部以北、宜蘭約12至16度，南部及花東約16至18度，白天感受較為溫暖。

下週二（27日）鋒面通過，隨後東北季風或大陸冷氣團南下，下週三（28日）影響最為明顯，北部及宜蘭氣溫下降，白天高溫可能降至20度以下，其他地區早晚亦偏冷。降雨範圍同步擴大，北部及宜蘭有局部短暫雨，中部及花東有零星短暫雨，南部則以多雲到晴為主。下週四（29日）、下週五（30日）冷空氣逐漸減弱，但受輻射冷卻影響，早晚仍冷，清晨西半部及宜花低溫約12至15度。整體水氣減少，各地多雲到晴，僅北海岸、東半部及恆春半島有零星降雨。

