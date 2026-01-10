輻射冷卻發威「台大比文大冷」 鄭明典：這次顛倒過來了

今日清晨台灣大學竟比位於陽明山的文化大學還要冷。（本刊資料照）

寒流加上輻射冷卻影響，新竹關西今晨僅3.9度！前中央氣象局長鄭明典曝光一件罕見的事情，「這次明顯顛倒過來了」，圖片曝光同時間台灣大學竟比位於陽明山的文化大學還要冷。

中央氣象署觀測平地低溫發現有4縣市不到6度！新竹縣關西鎮「關西工作站」5時51分3.9度、金門縣金湖鎮「金門（東）」6時56分4.3度、苗栗縣造橋鄉「造橋」5時10分5.2度、桃園市大溪區「大溪永福」5時30分5.8度、連江縣莒光鄉「東莒」5時50分6.1度。

鄭明典一圖說明「該怎麼看輻射冷卻低溫特別在哪裡？」（翻攝自臉書@鄭明典）

「輻射冷卻低溫！」鄭明典今（10日）於臉書指出，「該怎麼看輻射冷卻低溫特別在哪裡？」冷高壓的直接影響，「通常看到的是山上的文大，山下平地會緩一些，這次明顯顛倒過來了！」只見台灣大學6時9.1度，但位於陽明山的文化大學同時間為10.3度。

中央氣象署日前說明輻射冷卻。（翻攝自臉書@報天氣─中央氣象署）

中央氣象署說明，輻射冷卻作用明顯的條件為夜空晴朗無雲，地面發散之輻射熱直抵高空、逸散；地表風弱，冷空氣更容易聚集在地表，感受更冷。輻射冷卻最明顯的區域則為曠的郊區，輻射冷卻明顯；都會區多建築、容易吸熱，並且人工熱源多，輻射冷卻相對就弱一些。

