輻射冷卻發威！宜蘭太平山「清晨僅4度」 結霜銀白美景曝光

冬季限定！受輻射冷卻影響，今（12/16）日清晨各地早晚天氣偏冷，西半部日夜溫差明顯。位於海拔約2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，清晨最低溫只有攝氏4度，太平山莊前方的木棧平台出現結霜現象，鋪上一層銀白霜晶，在晨光映照下宛如撒上糖霜，美景吸引不少遊客駐足拍照。

中央氣象署說明，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲天氣，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫降雨。清晨受輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低，白天氣溫回升，但西半部日夜溫差仍大，民眾外出須留意保暖。

太平山國家森林遊樂區透過臉書指出，今天清晨園區低溫降至4度，隨著陽光灑落，太平山莊前木棧台結霜與周邊翠綠山林、晨光相互交織，景色宛如身在北國一般。不少遊客一早穿上厚外套走出來，拿起手機記錄這難得一見的冬日美景。

氣象署提醒，明日清晨氣溫仍偏低，白天起東北季風將稍微增強。基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，且有局部較大雨勢發生的機率；東部地區與大台北山區有局部短暫雨；桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖、澎湖也可能出現零星短暫降雨，其餘地區及金門則為多雲到晴天氣。民眾前往山區或清晨、夜晚外出，應留意低溫與溫差變化。

宜蘭太平山國家森林遊樂區12/16清晨結霜。翻攝自臉書

