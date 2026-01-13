輻射冷卻發威！新竹僅6.9度 下周一再迎冷空氣南下（示意圖/本報資料照）

今天北部輻射冷卻效應明顯，清晨最低溫在金門金湖6.1度，本島則是新竹新埔6.9度。氣象署指出，冷高壓明天移動到日本，台灣就會回溫，周六、日菲律賓東方海面低壓外圍水氣影響，東半部、基隆北海岸、大台北山區降雨增多，下周一又有一波東北季風增強，北部逐漸降溫。

氣象署預報員葉致均表示，今天一波偏北高壓南下，至明天清晨減弱，下周一又有下一波冷空氣南下。本周前半期水氣偏少，各地多雲到晴，迎風面降雨零星，周末水氣漸增，迎風面降雨漸增。今天溫度下降，其他時間白天暖，夜晚、清晨偏涼。

廣告 廣告

氣象署指出，冷高壓明天移動到日本，台灣就會回溫，周六、日菲律賓東方海面低壓外圍水氣影響，東半部、基隆北海岸、大台北山區降雨增多，下周一又有一波東北季風增強，北部逐漸降溫。（氣象署提供）

他表示，今天清晨北部雲量少，輻射冷卻效應明顯，導致低溫顯著，金門金湖6.1度最低溫，本島則是新竹新埔6.9度。

葉致均指出，估北方冷高壓今晚逐漸出海，影響至明天清晨，明天移動到日本，台灣回溫。此外，菲律賓東方海面有低壓系統逐漸形成，不排除有增強趨勢，但可能在菲律賓海域附近活動，或直接消散，對台灣天氣影響有限，頂多在周末，其外圍水氣使台灣東半部水氣稍增。下周一下一波冷空氣南下，東北季風增強，有逐漸增強趨勢。

未來一周降雨，他表示，本周五前各地多雲到晴，僅東半部零星降雨，周六至周日菲律賓東方海面低壓系統外圍水氣影響，東半部、基隆北海岸、大台北山區降雨明顯，其他各地多雲到晴。下周一另一波東北季風增強，桃園以北、東半部偶雨，其他各地晴到多雲。

至於溫度，葉致均表示，今天北部白天高溫超過20度，入夜後中部以北低溫12至14度，南部及花蓮、台東15至16度，空曠地區或近山區平地可能10度以下。明天至周六西半部留意日夜溫差大，下周一另一波東北季風影響，北部又逐漸降溫。

更多中時新聞網報導

華麗秀服伴最後一程曹西平靈堂開放弔唁

灰狼無人擋 傷兵多成隱憂

保健》美飲食指南改版 紅肉上位惹議