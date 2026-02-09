輻射冷卻發威！14縣市低溫特報「凍到明早」跌破10度

中央氣象署今（9）日深夜發布14縣市低溫特報，今晚至明晨（9日、10日）局部地區氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率。桃園至高雄、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

低溫區域範圍涵蓋14縣市，黃色燈號包括桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。

氣象署表示，今天冷空氣逐漸減弱，明天各地大多為多雲到晴，迎風面宜花地區、北部山區及恆春半島有零星降雨；溫度方面，各地氣溫持續回升，早晚偏冷，低溫約12至16度，西半部近山區平地及河谷有接近10度的低溫，白天高溫約22至26度，感受溫暖舒適，中南部日夜溫差大。

氣象粉專「台灣颱風論壇」提醒，隨著寒流逐漸減弱，各地溫度開始回升，白天陽光照射下相當舒適，但夜晚至清晨間受輻射冷卻效應影響，各地依然有13～15度低溫，日夜高低溫差可達9～11度；周三、周四（11日、12日）一小波東北季風增強，周五至周末（13日、14日）溫度會再進一步上升，白天可達26～27度，陽光下會感覺到很溫暖甚至有點熱，下一波較強的冷空氣預計是本月下旬（過年假期後半段）才會報到。

